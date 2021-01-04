Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду відкрив рахунок своїм голам в новому році. Дубль і результативна передача 35-річного португальця допомогли "старій синьйорі" розгромити в чемпіонаті Італії Удінезе (4:1).

Таким чином, Кріштіану Роналду довів свій бомбардирський рахунок до 758 м'ячів в 1032 офіційних іграх. Про це пише Goal.com.

Дивіться також Дубль Роналду допоміг Ювентусу знищити Удінезе: відео

Португальський футболіст обійшов Пеле, у якого було 757 голів за 812 офіційних матчів.

Щоб стати абсолютним рекордсменом, Кріштіану Роналду потрібно забити ще два голи – у чеха Йозефа Біцау 759 звитяг.

Cristiano Ronaldo overtakes Pele's official goal tally



7️⃣5️⃣8️⃣ Ronaldo

7️⃣5️⃣7️⃣ Pele pic.twitter.com/PkflyyuMMY — Goal (@goal) January 3, 2021

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021



20 years of Cristiano Ronaldo scoring goals pic.twitter.com/p8cNAGznaX — ESPN FC (@ESPNFC) January 3, 2021

Цікаво. У грудні 2020 року інший рекорд Пеле (по числу м'ячів за одну команду) побив форвард Барселони Ліонель Мессі. Правда, колишній клуб бразильця Сантос в своїй заяві засумнівався в легітимності досягнення зіркового аргентинця.