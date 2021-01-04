Кріштіану Роналду побив "вічний" показник Пеле
Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду відкрив рахунок своїм голам в новому році. Дубль і результативна передача 35-річного португальця допомогли "старій синьйорі" розгромити в чемпіонаті Італії Удінезе (4:1).
Таким чином, Кріштіану Роналду довів свій бомбардирський рахунок до 758 м'ячів в 1032 офіційних іграх. Про це пише Goal.com.
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Португальський футболіст обійшов Пеле, у якого було 757 голів за 812 офіційних матчів.
Щоб стати абсолютним рекордсменом, Кріштіану Роналду потрібно забити ще два голи – у чеха Йозефа Біцау 759 звитяг.
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