Французское издание L'Equipe составило символическую сборную 2020 года. В ней не нашлось место форварду Барселоны Лионелю Месси. Зато сразу пять игроков представляют победителя Лиги чемпионов – немецкую Баварию.

Чтобы составить свою сборную года, в L'Equipe использовали схему 4-2-2-2. Все ради того, чтобы отправить на фланг атаки единственного представителя французского клуба – Неймара с ПСЖ.

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Наибольшее представительство получила Бавария. Сразу пятеро игроков мюнхенского клуба попали в символическую сборную. Это вратарь Мануэль Нойер, защитник Альфонсо Дэвис, полузащитники Тиаго Алькантара и Йозуа Киммих, а также нападающий Роберт Левандовский. Напомним, Тиаго Алькантара во время летнего межсезонья покинул Баварию и перешел в английский Ливерпуль.

Еще двумя игроками Ливерпуля в этом рейтинге являются защитники Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд.

Единственным из чемпионата Испании игроком в этом рейтинге стал защитник Серхио Рамос из мадридского Реала. А итальянский чемпионат в этой сборной представляет Криштиану Роналду из Ювентуса.

Еще одно место в сборной досталось полузащитнику Манчестер Сити Кевину де Брюйне.