У понеділок, 4 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Коли в Україні можуть пройти Олімпійські ігри

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, коли в Україні можуть пройти Олімпійські ігри, пише 24 канал.

До слова Без Мессі, але з Роналду: L'Equipe склала збірну 2020 року

Україна розглядає можливість провести Олімпійські ігри в 2030 або 2032 році.

Мова йде саме про 2030-2032 роки, адже тоді, за словами Гутцайта, Україна може бути готовою до проведення таких змагань. "Ми вважаємо, що через 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо спроможні провести Олімпійські ігри", – каже міністр.

Міністр спорту також зазначив, що проведення Олімпіади – це амбітна ціль, яка допоможе створити робочі місця.

Важливо! Господар зимової Олімпіади-2030 визначиться в 2023 році на конгресі НОК. До 2025 року має бути визначений господар Літньої Олімпіади-2032 (точна дата поки невідома).

Сейви Нещерета та Трубіна потрапили до найкращих у Лізі чемпіонів

У 2020 році на найвищому рівні дебютували одразу два українські юні голкіпери. У ворота Динамо став Руслан Нещерет, а в Шахтаря – Анатолій Трубін. Гра обох вразила навіть представників Ліги чемпіонів.

Щодо воротаря Динамо, то в перелік потрапив його сейв у матчі проти Барселони після удару зі штрафного Лео Мессі. Однак Динамо все одно поступилося в цьому матчі.

Трубін теж врятував Шахтаря після ударі зі штрафного. Це було в матчі проти Інтера, а потужного удару по воротах завдав Ромелу Лукаку. Та "гірники" зуміли зіграти внічию.

Відео найкращих сейвів в Лізі чемпіонів

У Росії спортсмени масово знялися зі змагань через допінг-контроль

В кінці грудня на змаганнях з біатлону "Іжевська гвинтівка" сталися масові зняття юніорок з Ханти-Мансійського автономного округу і юніорів з Тюменської області після прибуття допінг-офіцерів РУСАДА.

Допінг-офіцери прибули на змагання після спринтерських гонок у чоловіків і жінок.

Після цього зі спринтерської гонки у юніорок знялися 12 спортсменок , а на спринт у юніорів не вийшов 21 спортсмен.

Кріштіану Роналду побив "вічний" показник Пеле

Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду відкрив рахунок своїм голам в новому році. Дубль і результативна передача 35-річного португальця допомогли "старій синьйорі" розгромити в чемпіонаті Італії Удінезе (4:1).

Таким чином, Кріштіану Роналду довів свій бомбардирський рахунок до 758 м'ячів в 1032 офіційних іграх.

Португальський футболіст обійшов Пеле, у якого було 757 голів за 812 офіційних матчів.

Щоб стати абсолютним рекордсменом, Кріштіану Роналду потрібно забити ще два голи – у чеха Йозефа Біцау 759 звитяг.