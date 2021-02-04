Голы Шведа и Безуса, сборная Украины сыграет с Чехией: топ-новости спорта 3 февраля
В среду, 3 февраля, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.
Источник: 24 канал
Украинский день в Кубке Бельгии
Украинский хавбек Мехелена Марьян Швед забил РВД Моленбек (2: 0) в 1/16 финала Кубка Бельгии.
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Форвард вышел в стартовом составе команды на поединок 1/16 Кубка Бельгии против Моленбека – клуба из второго дивизиона бельгийского первенства. На 65-й минуте матча Швед удвоил преимущество своей команды.
Чуть позже украинский полузащитник Гента Роман Безус отметился голом в ворота Юр Тонгерена тоже в матче 1/16 финала Кубка Бельгии.
Полузащитник вышел на замену в первом тайме, а после еще и отметился забитым голом, удвоив преимущество своего клуба.
Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч с Чехией
Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч со сборной Чехии. Игра запланирована на 8 сентября 2021 года.
Товарищеский матч против сборной Чехии Украина проведет на выезде. Это будет третий матч в сентябре для главной команды.
История матчей с Чехией
Со сборной Чехии сборная Украины играла четыре раза. Начали мы с ними не слишком успешно, в 2011 году уступив 4:0. Затем была ничья 0:0 в 2012 году. Зато в 2018 году, когда мы попали в одну группу Лиги наций, сборная Украины дважды праздновала победу – 1:2 на выезде и 1:0 дома
Ястремская проиграла дело в CAS по отстранению от соревнований
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оставил в силе решение об отстранении украинской теннисистки Даяны Ястремской от соревнований.
Таким образом отстранение Ястремской остается в силе. И она точно не сможет выступить на Australian Open. Отстранение будет действовать до тех пор, пока ITF не вынесет окончательное решение по этому делу.
Допинг-дело Даяны Ястремской: главное
- 24 ноября 2020 года в анализах Даяны Ястремской обнаружили допинг – метаболит местеролона, который находится в списке запрещенных веществ.
- Положительная проба была подтверждена и пробой B, после чего 7 января ITF приняла решение временно отстранить Ястремскую от соревнований.
- Несмотря на это, теннисистка отправилась в Австралию, где планировала выступить на Australian Open.
- 16 января Ястремская подала заявление об отмене отстранения. Но председатель независимого трибунала ITF отклонил заявку украинской теннисистки.
- Ястремская подала в CAS апелляцию на решение независимого трибунала. 3 февраля 2021 года CAS отклонил эту апелляцию.
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