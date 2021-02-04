В среду, 3 февраля, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Источник: 24 канал

Украинский день в Кубке Бельгии

Украинский хавбек Мехелена Марьян Швед забил РВД Моленбек (2: 0) в 1/16 финала Кубка Бельгии.

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Форвард вышел в стартовом составе команды на поединок 1/16 Кубка Бельгии против Моленбека – клуба из второго дивизиона бельгийского первенства. На 65-й минуте матча Швед удвоил преимущество своей команды.

Чуть позже украинский полузащитник Гента Роман Безус отметился голом в ворота Юр Тонгерена тоже в матче 1/16 финала Кубка Бельгии.

Полузащитник вышел на замену в первом тайме, а после еще и отметился забитым голом, удвоив преимущество своего клуба.

Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч с Чехией

Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч со сборной Чехии. Игра запланирована на 8 сентября 2021 года.

Товарищеский матч против сборной Чехии Украина проведет на выезде. Это будет третий матч в сентябре для главной команды.

История матчей с Чехией

Со сборной Чехии сборная Украины играла четыре раза. Начали мы с ними не слишком успешно, в 2011 году уступив 4:0. Затем была ничья 0:0 в 2012 году. Зато в 2018 году, когда мы попали в одну группу Лиги наций, сборная Украины дважды праздновала победу – 1:2 на выезде и 1:0 дома

Ястремская проиграла дело в CAS по отстранению от соревнований

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оставил в силе решение об отстранении украинской теннисистки Даяны Ястремской от соревнований.

Таким образом отстранение Ястремской остается в силе. И она точно не сможет выступить на Australian Open. Отстранение будет действовать до тех пор, пока ITF не вынесет окончательное решение по этому делу.

Допинг-дело Даяны Ястремской: главное