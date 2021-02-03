Шахтер впервые проиграл в 2021 году, уступив лидеру чемпионата Словакии
3 февраля утром Шахтер в матче сыграл вничью с Мариуполем (2:2). Во втором матче за день команда Луиша Каштру встретилась с братиславским Слованом, который лидирует в чемпионате Словакии, и проиграл.
Источник: 24 канал
Шахтер – Слован 0:1
Голы: Эрик Даниэль, 87
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Шахтер отыграл матч первым номером, тогда как соперники чаще рассчитывали на контратаки. Неоднократно у "горняков" были моменты для взятия ворот, но Слован успешно защищался.
В концовке матча Шахтер, проведший весь матч почти одним составом, немного подсел и в одном из эпизодов защита ошиблась. На 87 минуте Эрик Даниэль получил мяч в штрафной "горняков" и без помех поразил ворота Евгения Гриценко.
За полминуты до окончания дополнительного времени Корниенко удался опасный удар издалека, но рикошет помешал мячу полететь чуть точнее.
- В пятницу, 5 февраля, Шахтер сыграет против боснийского Бораца. Этой игрой "горняки" завершат сборы и вернутся в Киев.
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