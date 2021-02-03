Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч со сборной Чехии. Игра запланирована на 8 сентября 2021 года.

Источник: УАФ

Товарищеский матч против сборной Чехии Украина проведет на выезде.

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Это будет третий матч в сентябре для главной команды. Перед тем украинцы сыграют два матча в квалификации ЧМ-2022 – 1 сентября против Казахстана на выезде и 4 сентября против Франции дома.

Таким образом в 2021 году сборная Украины проведет как минимум 16 матчей. 8 матчей – в отборе на ЧМ – 2022, еще пять поединков – товарищеские. А также как минимум три матча на Евро-2020. Если украинцы удачно выступят на турнире, то всего их может быть семь (при условии выхода в финал)

Предварительный календарь матчей сборной Украины в 2021 году

24 марта. Франция – Украина. ЧМ-2022 (21.45, Сен-Дени)

28 марта Украина – Финляндия. ЧМ-2022 (21.45, Львов)

31 марта Украина – Казахстан. ЧМ-2022 (21.45, Львов)

23 мая. Украина – Бахрейн. Товарищеский матч

3 июня. Украина – Северная Ирландия. Товарищеский матч

7 июня. Украина – Кипр. Товарищеский матч

13 июня. Нидерланды – Украина. Евро-2020 (22.00, Амстердам)

17 июня. Украина – Северная Македония. Евро-2020 (16.00, Бухарест)

21 июня. Украина – Австрия. Евро-2020 (19.00, Бухарест)

1 сентября. Казахстан – Украина. ЧМ-2022 (17.00)

4 сентября. Украина – Франция. ЧМ-2022 (21.45)

8 сентября. Чехия – Украина. Товарищеский матч

9 октября. Финляндия – Украина. ЧМ-2022 (19.00)

12 октября. Украина – Босния и Герцеговина. ЧМ-2022 (21.45)

11 ноября. Украина – Болгария. Товарищеский матч

16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина. ЧМ-2022 (21.45)

Отметим, что со сборной Чехии сборная Украины играла четыре раза. Начали мы с ними не слишком успешно, в 2011 году уступив 4:0. Затем была ничья 0:0 в 2012 году. Зато в 2018 году, когда мы попали в одну группу Лиги наций, сборная Украины дважды праздновала победу – 1:2 на выезде и 1:0 дома.