Украинский полузащитник Гента Роман Безус отметился голом в ворота Юр Тонгерена (5:0) в матче 1/16 финала Кубка Бельгии.

Источник: 24 канал

Полузащитник вышел на замену в первом тайме, а после еще и отметился забитым голом, удвоив преимущество своего клуба.

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Это первое результативное действие украинца в сезоне. Он провел 21 матч за Гент в нынешнем сезоне. 30-летний украинец вышел в старте впервые с 26 декабря.

Украинский день в Бельгии

Несколько ранее Марьян Швед забил РВД Моленбек (2: 0) в 1/16 финала Кубка Бельгии.

Форвард вышел в стартовом составе команды на поединок 1/16 Кубка Бельгии против Моленбека – клуба из второго дивизиона бельгийского первенства. На 65-й минуте матчи Швед удвоил преимущество своей команды.