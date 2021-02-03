Вслед за Шведом: украинец Безус забил первый гол за Гент в сезоне
Украинский полузащитник Гента Роман Безус отметился голом в ворота Юр Тонгерена (5:0) в матче 1/16 финала Кубка Бельгии.
Источник: 24 канал
Полузащитник вышел на замену в первом тайме, а после еще и отметился забитым голом, удвоив преимущество своего клуба.
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Это первое результативное действие украинца в сезоне. Он провел 21 матч за Гент в нынешнем сезоне. 30-летний украинец вышел в старте впервые с 26 декабря.
Украинский день в Бельгии
Несколько ранее Марьян Швед забил РВД Моленбек (2: 0) в 1/16 финала Кубка Бельгии.
Форвард вышел в стартовом составе команды на поединок 1/16 Кубка Бельгии против Моленбека – клуба из второго дивизиона бельгийского первенства. На 65-й минуте матчи Швед удвоил преимущество своей команды.
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