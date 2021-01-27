Допинг не употребляла: Ястремская подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская намерена обжаловать решение Независимого трибунала ITF, который 22 января отклонил ее ходатайство об отмене временного отстранения от выступлений из-за положительного допинг-тест.
Источник: btu.org.ua
Она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
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Украинка намерена выступить на первом "Турнире Большого шлема" в сезоне Australian Open, который стартует 8 февраля. Стороны договорились об ускоренной процедуре, чтобы единоличный арбитр смог принять окончательное решение по делу до 3 февраля 2021 года.
Что известно о допинг-скандале Ястремской
- 7 февраля стало известно, что допинг-тест Дайаны Ястремской дал положительный результат. В ее организме обнаружили метаболиты местеролона, входящие в допинговые вещества.
- Эту пробу спортсменка сдала еще 24 ноября, а обвинения в употреблении допинга были предъявлены 22 декабря 2020-го года. Отстранение считалось от 7 января 2021 года.
- Ястремская заявляла, что не употребляла допинг. И решила обжаловать это решение.
- Ястремская, несмотря на запрет на участие в матчах, отправилась с другими теннисистками в Австралию.
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