Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская намерена обжаловать решение Независимого трибунала ITF, который 22 января отклонил ее ходатайство об отмене временного отстранения от выступлений из-за положительного допинг-тест.

Источник: btu.org.ua

Она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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Украинка намерена выступить на первом "Турнире Большого шлема" в сезоне Australian Open, который стартует 8 февраля. Стороны договорились об ускоренной процедуре, чтобы единоличный арбитр смог принять окончательное решение по делу до 3 февраля 2021 года.

Что известно о допинг-скандале Ястремской