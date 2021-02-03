Украинский хавбек Мехелена Марьян Швед забил РВД Моленбек (2: 0) в 1/16 финала Кубка Бельгии.

Источник: 24 канал

Форвард вышел в стартовом составе команды на поединок 1/16 Кубка Бельгии против Моленбека – клуба из второго дивизиона бельгийского первенства. На 65-й минуте матча Швед удвоил преимущество своей команды.

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Отметим, что тренерский штаб Мехелена на 76-й минуте заменил Шведа на защитника Виктора Вернерссона.

В текущем сезоне в активе 23-летнего хавбека 4 гола и 1 ассист в 12 матчах за Мехелен.

Видео гола Шведа