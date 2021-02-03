Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оставил в силе решение об отстранении украинской теннисистки Даяны Ястремской от соревнований.

Источник: CAS

Спортивный арбитражный суд отклонил заявление Даяны Ястремской об отмене временного отстранения от соревнований, которое наложили на нее в Международной федерации тенниса (ITF) после положительного допинг-теста.

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Таким образом отстранение Ястремской остается в силе. И она точно не сможет выступить на Australian Open. Отстранение будет действовать до тех пор, пока ITF не вынесет окончательное решение по этому делу.

Допинг-дело Даяны Ястремской: главное

24 ноября 2020 года в анализах Даяны Ястремской обнаружили допинг – метаболит местеролона, который в списке запрещенных веществ.

Положительная проба была подтверждена и пробой B, после чего 7 января ITF приняла решение временно отстранить Ястремскую от соревнований.

Несмотря на это, теннисистка отправилась в Австралию, где планировала выступить на Australian Open.

16 января Ястремская подала заявление об отмене отстранения. Но председатель независимого трибунала ITF отклонил заявку украинской теннисистки.

Ястремская подала в CAS апелляцию на решение независимого трибунала. 3 февраля 2021 года CAS отклонил эту апелляцию.

Стоит добавить, что Ястремская сможет снова обратиться к CAS тогда, когда ITF вынесет окончательное решение по этому делу. И уже оспаривать это решение.