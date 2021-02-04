Голи Шведа та Безуса, збірна України зіграє з Чехією: топ-новини спорту 3 лютого
У середу, 3 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.
Джерело: 24 канал
Український день у Кубку Бельгії
Український хавбек Мехелена Мар'ян Швед забив РВД Моленбек (2:0) в 1/16 фіналу Кубка Бельгії.
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Форвард вийшов в стартовому складі команди на поєдинок 1/16 Кубка Бельгії проти Моленбека – клубу з другого дивізіону бельгійського першості. На 65-й хвилині матчі Швед подвоїв перевагу своєї команди.
Дещо згодом український півзахисник Гента Роман Безус відзначився голом у ворота Юр Тонгерена теж у матчі 1/16 фіналу Кубка Бельгії.
Півзахисник вийшов на заміну в першому таймі, а після ще й відзначився забитим голом, подвоївши перевагу свого клубу.
Збірна України з футболу зіграє товариський матч з Чехією
Збірна України з футболу проведе товариський матч зі збірною Чехії. Гра запланована на 8 вересня 2021 року.
Товариський матч проти збірної Чехії Україна проведе на виїзді. Це буде третій матч у вересні для головної команди.
Історія матчів з Чехією
Зі збірною Чехії збірна України грала чотири рази. Розпочали ми з ними не надто успішно, у 2011 році поступившись 4:0. Потім була нічия 0:0 у 2012 році. Зате у 2018 році, коли ми потрапили до однієї групи Ліги націй, збірна України двічі святкувала перемогу – 1:2 на виїзді та 1:0 вдома
Ястремська програла справу в CAS щодо відсторонення від змагань
Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) залишив у силі рішення про відсторонення української тенісистки Даяни Ястремської від змагань.
Таким чином відсторонення Ястремської залишається в силі. І вона точно не зможе виступити на Australian Open. Відсторонення буде діяти доти, доки ITF не винесе остаточне рішення у цій справі.
Допінг-справа Даяни Ястремської: головне
- 24 листопада 2020 року в аналізах Даяни Ястремської виявили допінг – метаболіт местеролону, який у списку заборонених речовин.
- Позитивна проба була підтверджена і пробою B, після чого 7 січня ITF прийняла рішення тимчасово відсторонити Ястремську від змагань.
- Попри це, тенісистка відправилася до Австралії, де планувала виступити на Australian Open.
- 16 січня Ястремська подала заяву про скасування відсторонення. Але Голова Незалежного трибуналу ITF відхилив заявку української тенісистки.
- Ястремська подала в CAS апеляцію на рішення Незалежного трибуналу. 3 лютого 2021 року CAS відхилив цю апеляцію.
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