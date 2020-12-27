Киевское Динамо оказалось лучше Шахтер в рейтинге УЕФА, а Александр Усик решил провести бой против Деонтея Уайлдера. Обзор главных новости спорта за 26 декабря – читайте в дайджесте Спорт24.

Динамо лучше Шахтера

УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов за всю историю существования организации. Об этом сообщает 24 канал.

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Лучшим украинским клубом в рейтинге оказалось киевское Динамо, которое занимает одиннадцатое место. "Бело-синие" провели 242 матча в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов, из которых выиграли 101. 53 поединка завершились вничью, а 88 матчей киевляне проиграли.

Динамо занимает самую высокую позицию среди клубов, которые ни разу не выигрывали Кубок европейских чемпионов или Лигу чемпионов и не играли в финале турнира.

Донецкий Шахтер разместился на 31-й позиции. У "горняков" 54 победы, 30 ничьих и 52 поражения в 136 матчах. Также в рейтинге из украинских клубов: Днепр – 176-й, Заря – 286, Металлист – 336, Таврия – 346.

Возглавил рейтинг мадридский Реал. Вслед за "сливочными" немецкая Бавария и каталонская Барселона.

Рейтинг клубов УЕФА

Реал (Испания) Бавария (Германия) Барселона (Испания) Манчестер Юнайтед (Англия) Ювентус (Италия) Милан (Италия) Ливерпуль (Англия) Бенфика (Португалия) Порту (Португалия) Аякс (Нидерланды) Динамо Киев (Украина)

Как УЕФА составил рейтинг? Он охватывает период с 1955 до 2020 года и учитывает выступления в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов. Командам начисляется 2 очка за победу и 1 балл – за ничью.

Усик бросает вызов Уайлдеру?

До сих пор непобедимый украинский боксер Александр Усик вроде смирился, что в следующем бою не встретится с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Джошуа.

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Похоже, что Усик нашел альтернативного соперника. Украинский тяжеловес намекнул, что хотел бы провести поединок с экс-чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

Есть много бойцов, с которыми я хочу подраться и буду счастлив провести бой. Например, Деонтей Уайлдер. Я не хочу комментировать обвинения Уайлдера, но считаю его поражение справедливым. Тайсон Фьюри был лучшим боксером на тот момент,

– сказал Усик.

Усик и Уайлдер уже неоднократно обменивались любезностями. Американец говорил, что Усик не создаст ему проблем, а Александр обещал выиграть все раунды.

Коваленко покидает Шахтер

Донецкий Шахтер может не удержать Виктора Коваленко. Воспитанник донецкого клуба, которым в академии Шахтера гордятся больше всего, близок к тому, чтобы переехать в итальянскую Серию А.

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По информации итальянских СМИ, на Коваленко претендует целый ряд местных клубов: Рома, Аталанта, Наполи и Удинезе.

Сообщается, что Коваленко отказался переходить в римскую Рому, которую возглавляет экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека. СМИ также узнали, что Коваленко перейдет в Аталанту.

В частности, авторитетное издание Goal.com также информирует, что Коваленко подписал предварительный контракт с Аталантой, где выступает украинец Руслан Малиновский.

Это означает, что Виктор бесплатно покинет Шахтер летом 2021 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро. Его контракт с Шахтером действует до 30 июня 2021 года.

Кто выступит в "Рождественской гонке"?

В понедельник, 28 декабря, в Рупольдинге (Германия) состоится традиционная "Рождественская гонка 2020". Хотя выставочный турнир был под угрозой срыва из-за карантина, все же фанаты биатлона смогут насладиться баталиями.

В 2020 году гонка перенесена из традиционного стадиона в Гельзенкирхене к более скромному Рупольдинге. Украину будут представлять Вита Семеренко и Дмитрий Подручный. Едва ли не впервые пропускают "Рождественскую гонку" спортсмены из Норвегии и Франции.

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Состав участников

Дениз Херрманн / Бенедикт Долль (Германия) Франциска Пройс / Симон Шемп (Германия) Доротея Вирер / Лукас Хофер (Италия) Маркета Давыдова / Михал Крчмарж (Чехия) Евгения Павлова / Матвей Елисеев (Россия) Лиза Тереза Хаузер / Юлиан Эберхард (Австрия) Вита Семеренко / Дмитрий Подручный (Украина) Элизабет Хохберг / Турстейн Стенерсен (Швеция) Елена Хеккен / Себастьян Штальдер (Швейцария) Динара Алимбекова / Антон Смольский (Беларусь)

Начало соревнований в 19:10 по киевскому времени:

19:10 – масс-старт;

20:25 – гонка преследования.

В Украине шоу можно посмотреть на телеканале Eurosport 1. Он доступен пользователям платформы Megogo и Volia.