Динамо лучше Шахтера в рейтинге УЕФА, Усик бросает вызов Уайдера: топ-новости спорта 26 декабря
Киевское Динамо оказалось лучше Шахтер в рейтинге УЕФА, а Александр Усик решил провести бой против Деонтея Уайлдера. Обзор главных новости спорта за 26 декабря – читайте в дайджесте Спорт24.
Динамо лучше Шахтера
УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов за всю историю существования организации. Об этом сообщает 24 канал.
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Лучшим украинским клубом в рейтинге оказалось киевское Динамо, которое занимает одиннадцатое место. "Бело-синие" провели 242 матча в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов, из которых выиграли 101. 53 поединка завершились вничью, а 88 матчей киевляне проиграли.
Динамо занимает самую высокую позицию среди клубов, которые ни разу не выигрывали Кубок европейских чемпионов или Лигу чемпионов и не играли в финале турнира.
Донецкий Шахтер разместился на 31-й позиции. У "горняков" 54 победы, 30 ничьих и 52 поражения в 136 матчах. Также в рейтинге из украинских клубов: Днепр – 176-й, Заря – 286, Металлист – 336, Таврия – 346.
Возглавил рейтинг мадридский Реал. Вслед за "сливочными" немецкая Бавария и каталонская Барселона.
Рейтинг клубов УЕФА
- Реал (Испания)
- Бавария (Германия)
- Барселона (Испания)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Ювентус (Италия)
- Милан (Италия)
- Ливерпуль (Англия)
- Бенфика (Португалия)
- Порту (Португалия)
- Аякс (Нидерланды)
- Динамо Киев (Украина)
Усик бросает вызов Уайлдеру?
До сих пор непобедимый украинский боксер Александр Усик вроде смирился, что в следующем бою не встретится с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Джошуа.
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Похоже, что Усик нашел альтернативного соперника. Украинский тяжеловес намекнул, что хотел бы провести поединок с экс-чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.
Есть много бойцов, с которыми я хочу подраться и буду счастлив провести бой. Например, Деонтей Уайлдер. Я не хочу комментировать обвинения Уайлдера, но считаю его поражение справедливым. Тайсон Фьюри был лучшим боксером на тот момент,
– сказал Усик.
Усик и Уайлдер уже неоднократно обменивались любезностями. Американец говорил, что Усик не создаст ему проблем, а Александр обещал выиграть все раунды.
Коваленко покидает Шахтер
Донецкий Шахтер может не удержать Виктора Коваленко. Воспитанник донецкого клуба, которым в академии Шахтера гордятся больше всего, близок к тому, чтобы переехать в итальянскую Серию А.
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По информации итальянских СМИ, на Коваленко претендует целый ряд местных клубов: Рома, Аталанта, Наполи и Удинезе.
Сообщается, что Коваленко отказался переходить в римскую Рому, которую возглавляет экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека. СМИ также узнали, что Коваленко перейдет в Аталанту.
В частности, авторитетное издание Goal.com также информирует, что Коваленко подписал предварительный контракт с Аталантой, где выступает украинец Руслан Малиновский.
Это означает, что Виктор бесплатно покинет Шахтер летом 2021 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро. Его контракт с Шахтером действует до 30 июня 2021 года.
Кто выступит в "Рождественской гонке"?
В понедельник, 28 декабря, в Рупольдинге (Германия) состоится традиционная "Рождественская гонка 2020". Хотя выставочный турнир был под угрозой срыва из-за карантина, все же фанаты биатлона смогут насладиться баталиями.
В 2020 году гонка перенесена из традиционного стадиона в Гельзенкирхене к более скромному Рупольдинге. Украину будут представлять Вита Семеренко и Дмитрий Подручный. Едва ли не впервые пропускают "Рождественскую гонку" спортсмены из Норвегии и Франции.
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Состав участников
- Дениз Херрманн / Бенедикт Долль (Германия)
- Франциска Пройс / Симон Шемп (Германия)
- Доротея Вирер / Лукас Хофер (Италия)
- Маркета Давыдова / Михал Крчмарж (Чехия)
- Евгения Павлова / Матвей Елисеев (Россия)
- Лиза Тереза Хаузер / Юлиан Эберхард (Австрия)
- Вита Семеренко / Дмитрий Подручный (Украина)
- Элизабет Хохберг / Турстейн Стенерсен (Швеция)
- Елена Хеккен / Себастьян Штальдер (Швейцария)
- Динара Алимбекова / Антон Смольский (Беларусь)
Начало соревнований в 19:10 по киевскому времени:
19:10 – масс-старт;
20:25 – гонка преследования.
В Украине шоу можно посмотреть на телеканале Eurosport 1. Он доступен пользователям платформы Megogo и Volia.
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