Позиция полузащитника Шахтера Виктора Коваленко остается неизменной. Игрок остановился на продолжении карьеры в Аталанте, отказав Роме, которую тренирует бывший наставник "горняков" Паулу Фонсека.

Итальянская Рома была одна из тех команд, которая хотела пополнить свой состав полузащитником Шахтера Виктором Коваленко. Но сам игрок не горит желанием снова играть под руководством португальского специалиста Паулу Фонсеки, с которым бок о бок работал в Шахтере. Как сообщает издание TuttoAtalanta, 24-летний игрок сборной Украины уже отказал Роме в предложении.

Читайте также Шахтер готов отпустить Тайсона за смешные деньги

Отказ итальянскому гранду

Похоже, игрок полностью определился со своим будущим. Сообщается, что якобы Коваленко уже подписал предварительный контракт с Аталантой, за которую выступает другой украинец Руслан Малиновский. Вероятно, полузащитник останется в Серии А на 4 года.

Авторитетное издание Goal.com также информирует, что Коваленко подписал предварительный контракт с Аталантой. Это означает, что Виктор бесплатно покинет Шахтер.

Итальянские клубы стремительно охотятся на трансфер "горняка". Не только Аталанта и Рома заинтересовались игроком. Включились в борьбу Наполи и Удинезе. Но попытки не мощные.

Интересно, что после переезда Фонсеки в Рому он несколько раз пытался переманить Виктора в свою команду. Но все попытки были неудачными. Также нешуточное внимание к игроку было со стороны португальской Бенфики. Но "орлы" опоздали с предложением.