В австрийском Хохфильцене завершился четвертый этап Кубка мира по биатлону, который стал последним в 2020 году. Следующие этапы и чемпионат мира состоятся в 2021 году. Общий зачет Кубка мира и позиции сборных в Кубке наций – читайте в материале Спорт 24.

Общий зачет Кубка мира

После четырех этапов сформировались лидеры, пишет 24 канал. Общий зачет мужчин возглавляет действующий обладатель большого Хрустального глобуса Йоханнес Бё. Впрочем, ему на пятки неожиданно наступает 23-летний земляк Стурла Лагрейд. Вслед за ними еще одна сенсация сезона – швед Себастьян Самуэльссон.

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Украинские биатлонисты после не слишком удачного старта сезона только в последних гонках начали улучшать свои позиции. Лучший Дмитрий Пидручный – 34 место.

Зачет мужчин

1. Йоханнес Тиннес Бё (Норвегия) 428

2. Стурла Легрейд (Норвегия) 373

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) 344

...

34. Дмитрий Пидручный (Украина) 81

38. Артем Прима (Украина) 65

47. Антон Дудченко (Украина) 27

В женском зачете лидерство захватила норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Вслед за ней шведка Ханна Эберг и норвежка Тириль Экхофф.

Среди украинок неожиданно лучшая Дарья Блашко, которая впервые проводит полноценный сезон в сборной Украины. Украинка на 24-й строчке.

Зачет женщин

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) 415

2. Ханна Эберг (Швеция) 378

3. Тириль Экхофф (Норвегия) 346

...

24. Дарья Блашко (Украина) 131

36. Юлия Джима (Украина) 69

43. Елена Пидгрушная (Украина) 47

50. Валентина Семеренко (Украина) 32

Кубок наций

В Кубке наций среди мужчин лидирует сборная Норвегии. Следом идут шведы и немцы. Украинская сборная завершила 2020 год на 11 место. Наши биатлонисты проигрывают 10-в месте, на котором Словения, всего 91 очко.

В женском зачете сборных лидирует Швеция, которая опережает Норвегию и Францию. Сборная Украины на 8-м месте. Женскую сборную Украины от желанного 5-го места отделяет всего 124 балла.

Зачет мужских сборных

1. Норвегия 3033.0

2. Швеция 2714.0

3. Германия 2629.0

...

11. Украина 1870.0

Зачет женских сборных

1. Швеция 2871.0

2. Норвегия 2745.0

3. Франция 2682.0

...

8. Украина 2227.0

Внимание. В соответствии с рейтингом в зачете Кубка наций определяется количество спортсменов, которую каждая сборная может делегировать на этапы Кубка мира, а также возможность выставлять свои команды для участия в эстафетах и смешанных эстафетах. 1-5 место в зачете позволяет стартовать шестерым представителям. 6-10 место – пятерым, 11-15 – четырем.

Календарь биатлонного сезона-2020/2021 / Инфографика 24 канала