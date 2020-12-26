Усик бросает вызов Уайлдеру
Украинский боксер Александр Усик, вероятно, смирился, что в следующем бою не встретится с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. Непобедимый Усик нашел альтернативного соперника, который точно понравится фанатам бокса.
Украинский тяжеловес в комментарии The Sun намекнул, что хотел бы провести поединок с экс-чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.
Примечательно Джошуа будет драться с Усиком при одном условии
Усик встретится с Уайлдером?
Усик отказался комментировать заявления Уайлдера после поражения Тайсону Фьюри, отметив, что британец был лучшим.
Есть много бойцов, с которыми я хочу подраться и буду счастлив провести бой. Например, Деонтей Уайлдер. Я не хочу комментировать обвинения Уайлдера, но считаю его поражение справедливым. Тайсон Фьюри был лучшим боксером на тот момент,
– сказал Усик.
Усик и Уайлдер уже намекали о бое
В 2021 году в тяжелом весе должны состояться выдающиеся поединки. В частности, Фьюри и Джошуа подписали контракт на 2 боя и хотят определить абсолютного чемпиона.
На пути боя Усик и частично Уайлдер. Украинец недавно требовал боя с Джошуа, ведь является обязательным соперником по линии WBO. Однако в последних заявлениях риторика украинца заметно изменилась.
К теме Усик отступает? Неоднозначное заявление украинца о бое Джошуа – Фьюри
В то же время Уайлдер настаивал на реванше с Фьюри, однако британец и его промоутеры отказываются от поединка с "Бронзовым бомбардировщиком".
33-летний Усик и Уайлдер уже имеют небольшую предысторию. В частности, Усик вызвал Уайлдера на бой в 2019 году. Тогда украинский боксер пригрозил Уайлдеру, что не отдаст ему ни одного раунда.
Смотрите также Деонтею Уайлдеру – 35: лучшие нокауты американского боксера – видео
Деонтей сразу ответил Усику: американец заявил, что украинец не несет никакой угрозы для него. И со словами Уайлдера не согласился Василий Ломаченко. Кум Усика бойцовским сленгом выразил уверенность, что Усик "проводит Уайлдера в школу".
В одном из последних комментариев Уайлдер заявил, что с удовольствием провел бы бой против Усика. Он внес Александра в топ-5 желаемых соперников.
Поделиться новостью
-
Восемь нокдаунов за пять раундов: The Ring назвал лучший бой 2020 года – видео24 декабря 2020 , 18:02
-
Пришлось бы отрезать себе ногу: Усик о бое с сильнейшим боксером мира Альваресом19 декабря 2020 , 18:28
-
Украинки покорили США: Левченко, Магучих и Бех-Романчук – лучшие легкоатлетки 2020-го года23 декабря 2020 , 16:27