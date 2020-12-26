Украинский боксер Александр Усик, вероятно, смирился, что в следующем бою не встретится с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. Непобедимый Усик нашел альтернативного соперника, который точно понравится фанатам бокса.

Украинский тяжеловес в комментарии The Sun намекнул, что хотел бы провести поединок с экс-чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

Примечательно Джошуа будет драться с Усиком при одном условии

Усик встретится с Уайлдером?

Усик отказался комментировать заявления Уайлдера после поражения Тайсону Фьюри, отметив, что британец был лучшим.

Есть много бойцов, с которыми я хочу подраться и буду счастлив провести бой. Например, Деонтей Уайлдер. Я не хочу комментировать обвинения Уайлдера, но считаю его поражение справедливым. Тайсон Фьюри был лучшим боксером на тот момент,

– сказал Усик.

Внимание. Уайлдер в феврале 2020 года проиграл Тайсону Фьюри и потерял титул WBC. Это было первое поражение в карьере американца. Реванш между боксерами так и не состоялся. В то же время Усик в октябре одолел Дерека Чисору и сохранил статус претендента на титул WBO.

Усик и Уайлдер уже намекали о бое

В 2021 году в тяжелом весе должны состояться выдающиеся поединки. В частности, Фьюри и Джошуа подписали контракт на 2 боя и хотят определить абсолютного чемпиона.

На пути боя Усик и частично Уайлдер. Украинец недавно требовал боя с Джошуа, ведь является обязательным соперником по линии WBO. Однако в последних заявлениях риторика украинца заметно изменилась.

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В то же время Уайлдер настаивал на реванше с Фьюри, однако британец и его промоутеры отказываются от поединка с "Бронзовым бомбардировщиком".

33-летний Усик и Уайлдер уже имеют небольшую предысторию. В частности, Усик вызвал Уайлдера на бой в 2019 году. Тогда украинский боксер пригрозил Уайлдеру, что не отдаст ему ни одного раунда.

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Деонтей сразу ответил Усику: американец заявил, что украинец не несет никакой угрозы для него. И со словами Уайлдера не согласился Василий Ломаченко. Кум Усика бойцовским сленгом выразил уверенность, что Усик "проводит Уайлдера в школу".

В одном из последних комментариев Уайлдер заявил, что с удовольствием провел бы бой против Усика. Он внес Александра в топ-5 желаемых соперников.