Динамо краще за Шахтар у рейтингу УЄФА, Усик кидає виклик Уайлдеру: топ-новини спорту 26 грудня
Київське Динамо виявилося кращим за Шахтар у рейтингу УЄФА, а Олександр Усик вирішив провести бій проти Деонтея Уайлдера. Огляд головних новини спорту за 26 грудня – читайте у дайджесті Спорт24.
Динамо краще за Шахтар
УЄФА опублікував рейтинг найкращих клубів за всю історію існування організації. Про це повідомляє 24 канал.
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Найкращим українським клубом у рейтингу виявилося київське Динамо, яке займає 11-е місце. "Біло-сині" провели 242 матчі у Кубку європейських чемпіонів і Лізі чемпіонів, з яких виграли 101. 53 поєдинки завершилися нічиєю, а 88 матчів кияни програли.
Динамо займає найвищу позицію серед клубів, які жодного разу не вигравали Кубок європейських чемпіонів або Лігу чемпіонів і не грали у фіналі турніру.
Донецький Шахтар розмістився на 31-й позиції. У "гірників" 54 перемоги, 30 нічиї та 52 поразки у 136 матчах. Також у рейтингу з українських клубів: Дніпро – 176-й, Зоря – 286-а, Металіст – 336-й, Таврія – 346-а.
Очолив рейтинг мадридський Реал. Услід за "вершковими" німецька Баварія та каталонська Барселона.
Рейтинг клубів УЄФА
- Реал (Іспанія)
- Баварія (Німеччина)
- Барселона (Іспанія)
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Ювентус (Італія)
- Мілан (Італія)
- Ліверпуль (Англія)
- Бенфіка (Португалія)
- Порту (Португалія)
- Аякс (Нідерланди)
- Динамо Київ (Україна)
Усик кидає виклик Уайлдеру?
Досі непереможний український боксер Олександр Усик начебто змирився, що в наступному бою не зустрінеться з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа.
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Схоже, що Усик знайшов альтернативного суперника. Український важковаговик натякнув, що хотів би провести поєдинок з ексчемпіоном світу за версією WBC Деонтеєм Уайлдером.
Є багато бійців, з якими я хочу побитися і буду щасливий провести бій. Наприклад, Деонтей Уайлдер. Я не хочу коментувати звинувачення Уайлдера, але вважаю його поразку справедливою. Тайсон Ф'юрі був кращим боксером на той момент,
– сказав Усик.
Усик та Уайлдер уже неодноразово обмінювалися люб'язностями. Американець казав, що Усик не створить йому проблем, а Олександр обіцяв виграти всі раунди.
Коваленко покидає Шахтар
Донецький Шахтар може не втримати Віктора Коваленка. Вихованець донецького клубу, яким в академії Шахтаря пишаються чи не найбільше, близький, щоб переїхати в італійську Серію А.
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За інформацією італійських ЗМІ, на Коваленка претендує цілий ряд тамтешніх клубів: Рома, Аталанта, Наполі та Удінезе.
Повідомляється, що Коваленко відмовився переходити у римську Рому, яку очолює екстренер Шахтаря Паулу Фонсека. ЗМІ також дізналися, що Коваленко перейде в Аталанту.
Зокрема, авторитетне видання Goal.com також інформує, що Коваленко підписав попередній контракт з Аталантою, де виступає українець Руслан Маліновський.
Це означає, що Віктор безкоштовно покине Шахтар влітку 2021 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює гравця у 4,5 мільйона євро. Його контракт з Шахтарем чинний до 30 червня 2021 року.
Хто виступить у "Різдвяній гонці"?
У понеділок, 28 грудня, у Рупольдингу (Німеччина) відбудеться традиційна "Різдвяна гонка 2020". Хоча виставковий турнір був під загрозою зриву через карантин, все ж фанати біатлону зможуть насолодитися баталіями.
У 2020 році гонка перенесена з традиційного стадіону в Гельзенкірхені до більш скромного Рупольдинга. Україну представлятимуть Віта Семеренко та Дмитро Підручний. Чи не вперше пропускають "Різдвяну гонку" спортсмени з Норвегії та Франції.
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Склад учасників
- Деніз Херрманн / Бенедикт Долль (Німеччина)
- Франциска Пройс / Симон Шемп (Німеччина)
- Доротея Вірер / Лукас Хофер (Італія)
- Маркета Давидова / Міхал Крчмарж (Чехія)
- Євгенія Павлова / Матвій Єлісєєв (Росія)
- Ліза Тереза Хаузер / Юліан Ебергард (Австрія)
- Віта Семеренко / Дмитро Підручний (Україна)
- Елізабет Хохберг / Турстейн Стенерсен (Швеція)
- Олена Хаккен / Себастьян Штальдер (Швейцарія)
- Динара Алімбекова / Антон Смольський (Білорусь)
Початок змагань о 19:10 за київським часом:
19:10 – мас-старт;
20:25 – гонка переслідування.
В Україні шоу можна переглянути на телеканалі Eurosport 1. Він доступний користувачам платформи Megogo та Volia.
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