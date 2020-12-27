Київське Динамо виявилося кращим за Шахтар у рейтингу УЄФА, а Олександр Усик вирішив провести бій проти Деонтея Уайлдера. Огляд головних новини спорту за 26 грудня – читайте у дайджесті Спорт24.

Динамо краще за Шахтар

УЄФА опублікував рейтинг найкращих клубів за всю історію існування організації. Про це повідомляє 24 канал.

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Найкращим українським клубом у рейтингу виявилося київське Динамо, яке займає 11-е місце. "Біло-сині" провели 242 матчі у Кубку європейських чемпіонів і Лізі чемпіонів, з яких виграли 101. 53 поєдинки завершилися нічиєю, а 88 матчів кияни програли.

Динамо займає найвищу позицію серед клубів, які жодного разу не вигравали Кубок європейських чемпіонів або Лігу чемпіонів і не грали у фіналі турніру.

Донецький Шахтар розмістився на 31-й позиції. У "гірників" 54 перемоги, 30 нічиї та 52 поразки у 136 матчах. Також у рейтингу з українських клубів: Дніпро – 176-й, Зоря – 286-а, Металіст – 336-й, Таврія – 346-а.

Очолив рейтинг мадридський Реал. Услід за "вершковими" німецька Баварія та каталонська Барселона.

Рейтинг клубів УЄФА

Реал (Іспанія) Баварія (Німеччина) Барселона (Іспанія) Манчестер Юнайтед (Англія) Ювентус (Італія) Мілан (Італія) Ліверпуль (Англія) Бенфіка (Португалія) Порту (Португалія) Аякс (Нідерланди) Динамо Київ (Україна)

Як УЄФА склав рейтинг?Він охоплює період з 1955 до 2020 року і враховує виступи в Лізі чемпіонів і Кубку європейських чемпіонів. Командам нараховується 2 очка за перемогу і 1 бал – за нічию.

Усик кидає виклик Уайлдеру?

Досі непереможний український боксер Олександр Усик начебто змирився, що в наступному бою не зустрінеться з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа.

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Схоже, що Усик знайшов альтернативного суперника. Український важковаговик натякнув, що хотів би провести поєдинок з ексчемпіоном світу за версією WBC Деонтеєм Уайлдером.

Є багато бійців, з якими я хочу побитися і буду щасливий провести бій. Наприклад, Деонтей Уайлдер. Я не хочу коментувати звинувачення Уайлдера, але вважаю його поразку справедливою. Тайсон Ф'юрі був кращим боксером на той момент,

– сказав Усик.

Усик та Уайлдер уже неодноразово обмінювалися люб'язностями. Американець казав, що Усик не створить йому проблем, а Олександр обіцяв виграти всі раунди.

Коваленко покидає Шахтар

Донецький Шахтар може не втримати Віктора Коваленка. Вихованець донецького клубу, яким в академії Шахтаря пишаються чи не найбільше, близький, щоб переїхати в італійську Серію А.

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За інформацією італійських ЗМІ, на Коваленка претендує цілий ряд тамтешніх клубів: Рома, Аталанта, Наполі та Удінезе.

Повідомляється, що Коваленко відмовився переходити у римську Рому, яку очолює екстренер Шахтаря Паулу Фонсека. ЗМІ також дізналися, що Коваленко перейде в Аталанту.

Зокрема, авторитетне видання Goal.com також інформує, що Коваленко підписав попередній контракт з Аталантою, де виступає українець Руслан Маліновський.

Це означає, що Віктор безкоштовно покине Шахтар влітку 2021 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює гравця у 4,5 мільйона євро. Його контракт з Шахтарем чинний до 30 червня 2021 року.

Хто виступить у "Різдвяній гонці"?

У понеділок, 28 грудня, у Рупольдингу (Німеччина) відбудеться традиційна "Різдвяна гонка 2020". Хоча виставковий турнір був під загрозою зриву через карантин, все ж фанати біатлону зможуть насолодитися баталіями.

У 2020 році гонка перенесена з традиційного стадіону в Гельзенкірхені до більш скромного Рупольдинга. Україну представлятимуть Віта Семеренко та Дмитро Підручний. Чи не вперше пропускають "Різдвяну гонку" спортсмени з Норвегії та Франції.

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Склад учасників

Деніз Херрманн / Бенедикт Долль (Німеччина) Франциска Пройс / Симон Шемп (Німеччина) Доротея Вірер / Лукас Хофер (Італія) Маркета Давидова / Міхал Крчмарж (Чехія) Євгенія Павлова / Матвій Єлісєєв (Росія) Ліза Тереза Хаузер / Юліан Ебергард (Австрія) Віта Семеренко / Дмитро Підручний (Україна) Елізабет Хохберг / Турстейн Стенерсен (Швеція) Олена Хаккен / Себастьян Штальдер (Швейцарія) Динара Алімбекова / Антон Смольський (Білорусь)

Початок змагань о 19:10 за київським часом:

19:10 – мас-старт;

20:25 – гонка переслідування.

В Україні шоу можна переглянути на телеканалі Eurosport 1. Він доступний користувачам платформи Megogo та Volia.