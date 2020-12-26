Легионер Шахтера Дентиньо близок к возвращению в Бразилию
Бразильский легионер Шахтера Дентиньо близок к возвращению в Бразилию. Футболист может снова выйти в футболке родного Коринтианса.
Главный наставник "горняков" Луиш Каштру не слишком доверяет место в стартовом составе 31-летнему бразильцу. Нападающий все чаще проигрывает конкуренцию более молодым партнерам по команде, поэтому выходит на поле преимущественно со скамейки запасных. Коринтианс, который является родным клубом легионера, пристально следит за Дентиньо и планирует вернуть в свою команду воспитанника, сообщает Meu Timao.
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Возвращение в родной клуб
Летом 2021-го года Дентиньо в статусе свободного агента покинет донецкий клуб. Поэтому уже с января может рассматривать предложения клубов и подписывать предварительный контракт.
Не исключено, что Шахтер и Дентиньо досрочно расторгнут соглашение, которое позволит бразильскому клубу бесплатно вернуть футболиста. В противном случае Коринтиансу придется заплатить компенсацию.
В этом сезоне Дентиньо провел на поле 8 поединков, в которых трижды отличился в воротах голкиперов.
- В 2011 году Дентиньо с Коринтианса перешел в Шахтер, с которым подписал 5-летний контракт. Бразильский клуб заработал на этом трансфере 7,5 миллионов евро. Футболист не сумел быстро адаптироваться в УПЛ, так его ждала аренда в турецкий Бешикташ.
- После аренды игра бразильца стала другой. Мирча Луческу сумел раскрыть все хорошие качества Дентиньо на поле. Но в последние сезоны у бразильца начался регресс игры.
- За свою карьеру в Шахтере трижды получал "золото" чемпионата Украины. Такое же количество раз поднимал над головой Кубок и Суперкубок Украины.
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