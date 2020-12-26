Бразильский легионер Шахтера Дентиньо близок к возвращению в Бразилию. Футболист может снова выйти в футболке родного Коринтианса.

Главный наставник "горняков" Луиш Каштру не слишком доверяет место в стартовом составе 31-летнему бразильцу. Нападающий все чаще проигрывает конкуренцию более молодым партнерам по команде, поэтому выходит на поле преимущественно со скамейки запасных. Коринтианс, который является родным клубом легионера, пристально следит за Дентиньо и планирует вернуть в свою команду воспитанника, сообщает Meu Timao.

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Возвращение в родной клуб

Летом 2021-го года Дентиньо в статусе свободного агента покинет донецкий клуб. Поэтому уже с января может рассматривать предложения клубов и подписывать предварительный контракт.

Не исключено, что Шахтер и Дентиньо досрочно расторгнут соглашение, которое позволит бразильскому клубу бесплатно вернуть футболиста. В противном случае Коринтиансу придется заплатить компенсацию.

В этом сезоне Дентиньо провел на поле 8 поединков, в которых трижды отличился в воротах голкиперов.