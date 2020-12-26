Усик рассказал, где хочет провести бой с Джошуа
Непобедимый украинец Александр Усик верит, что несмотря на все он встретится с британцем Энтони Джошуа. Последний удерживает чемпионские титулы в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF.
Британское издание The Sun связалось с Усиком, чтобы узнать – где украинец хотел бы встретиться с Джошуа.
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Я везде устрою шоу
Ответ 33-летнего Усика оказался традиционным для него. Украинский боксер ставит на первое место сам бой. А место проведения Усика не сильно волнует.
Мне все равно, где состоится бой. Я везде устрою шоу. Однако я считаю, что будет очень круто подраться в Великобритании, поскольку там отличные фанаты и приятные люди,
– сказал Усик.
Усик – Джошуа: когда бой
Как известно, Усик – обязательный соперник для Джошуа по версии WBO. Но Энтони перед защитой титула против Усика хочет провести бой с Тайсоном Фьюри.
Чтобы уговорить украинца отступиться, в Джошуа придумывают разные варианты. В частности, заплатить Усику отступные, оставить титул и тому подобное.
В то же время Усик в последних интервью стал намекать, что позволит Джошуа встретиться с Фьюри.
31-летний Джошуа утверждает, что хочет драться с Усиком. По его словам, он встретится с Усиком уже в следующем поединке, если бой с Фьюри не организуют.
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