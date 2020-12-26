Непобедимый украинец Александр Усик верит, что несмотря на все он встретится с британцем Энтони Джошуа. Последний удерживает чемпионские титулы в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF.

Британское издание The Sun связалось с Усиком, чтобы узнать – где украинец хотел бы встретиться с Джошуа.

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Я везде устрою шоу

Ответ 33-летнего Усика оказался традиционным для него. Украинский боксер ставит на первое место сам бой. А место проведения Усика не сильно волнует.

Мне все равно, где состоится бой. Я везде устрою шоу. Однако я считаю, что будет очень круто подраться в Великобритании, поскольку там отличные фанаты и приятные люди,

– сказал Усик.

Внимание. Усик дважды в профи-ринге дрался в Великобритании. В 2018 году он нокаутировал британца Тони Белью и получил любовь местных болельщиков. В октябре 2020 года Усик победил в Лондоне местного боксера Дерека Чисору.

Усик – Джошуа: когда бой

Как известно, Усик – обязательный соперник для Джошуа по версии WBO. Но Энтони перед защитой титула против Усика хочет провести бой с Тайсоном Фьюри.

Чтобы уговорить украинца отступиться, в Джошуа придумывают разные варианты. В частности, заплатить Усику отступные, оставить титул и тому подобное.

В то же время Усик в последних интервью стал намекать, что позволит Джошуа встретиться с Фьюри.

31-летний Джошуа утверждает, что хочет драться с Усиком. По его словам, он встретится с Усиком уже в следующем поединке, если бой с Фьюри не организуют.