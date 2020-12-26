В 2020 году мы увидели, что такое спорт без болельщиков. Мы попробовали большие матчи без зрителей и даже рискнули вернуться на трибуны, когда опасность никуда не отступила.

Как бы там ни было, но 2020 год знаковый не только из-за проклятой пандемии. Этот год останется в памяти болельщиков из-за рекордов Хэмилтона и Надаля, поражения Ломаченко, гибели Коби Брайанта и смерти Диего Марадоны.

Через несколько лет, копаясь в памяти в попытке вспомнить, когда же была разгромлена Барселона 8:2, наверное, в 2020 – всплывет первым... 24 канал подводит итоги главных событий 2020 года.

Гибель Коби Брайанта и смерть Диего Марадоны

В 2020 году отошли в вечность две иконы спорта. Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Печальное известие о смерти Брайанта поступило поздно вечером 26 января по киевскому времени. В США это было утро.

Первое, что пришло в голову болельщика: "Не может быть". Коби Брайант погиб в авиакатастрофе недалеко от Лос-Анджелеса. Девять человек, которые находились на борту вертолета, погибли. Среди погибших дочь баскетболиста 13-летняя Джианна.



Коби Брайант с дочерью Джианной / Фото usatoday

Кроме того, на борту находилась ее партнерша в баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри.

Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости.

Не хочется искать символизм, но баскетболисты Лейкерс, где Брайант стал легендой, выиграли сезон НБА в год смерти Коби.

Гибель Брайанта, вероятно, самая большая трагедия спорта со времен автокатастрофы гонщика Формулы-1 Айртона Сенны или же несчастного случая с Михаэлем Шумахером. Впрочем, немец все еще цепляется за жизнь! И все же в гибель Брайанта не хочется верить…

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Жизнь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны неожиданно оборвалась 25-го ноября. Бывший футболист и тренер умер на 60-м году жизни.

Медики в течение двух часов боролись за жизнь Марадоны, после чего констатировали смерть. Марадона умер в результате острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.

Также медики обнаружили в его сердце дилатационную кардиомиопатию. Это патология, которая вызывает увеличение камер сердца и имеет несколько причин возникновения, в частности – злоупотребление алкоголем или воздействие инфекций и вирусов.

Было установлено, что сердце Марадоны было вдвое больше нормы.

О смерти Марадоны будут говорить еще долго, так как детали потери легенды расследуют. Возможно, даже найдут виновных. Но Диего не до этого... он отправился творить в мир иной…

Теперешнему поколению Марадона чужд, и это вполне нормально. Большинство не видели игры аргентинца, а только слышали из СМИ о наркотиках, скандалах и тому подобном. Однако Марадона не просто футболист, и нет – не наркоман. Это человек, который пытался взять от жизни все – хорошее и плохое. Он просто по-настоящему жил, за что его и любит миллионная армия фанатов!

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Фьюри – новый чемпион WBC

Поклонники бокса с нетерпением ждали 2020-й год, в котором должен был состояться целый ряд топовых поединков. И какое же начало было заложено…

В США британец Тайсон Фьюри встретился с обладателем на тот момент титула WBC в тяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером. Это был второй бой между боксерами. Уайлдер согласился на реванш после того, как первый бой завершился скандальной ничьей.



Тайсон Фьюри / Фото Top Rank

До поединка было сложно отдать кому-то предпочтение. Так, Уайлдер – мощный нокаутер, но техника американца не вызывает восторга. В то же время Фьюри кажется неуклюжим на ринге, но такой разговорчивый за его пределами…

Что из этого всего вышло? Наверное, лучший бой 2020 года! Фьюри уничтожил Уайлдера и раз и навсегда доказал, что он непростой боксер, что не просто так остановил Владимира Кличко. Оставим вопрос о готовности Уайлдера к бою – это проблемы Деонтея!

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Тайсон уничтожил его еще до выхода на ринг, что в очередной раз делает актуальной тему трештока. Но что же происходило на самом ринге? Потрясающая работа ног Фьюри, прекрасная стратегия с клинчами, отличное дыхание, своевременные контрудары. Все было идеально для Тайсона.

Уайлдер банально не понимал, где он. Как бы американец не хотел реванша, но для Фьюри он в прошлом. Сейчас Тайсон движется к вечной славе. Если в 2021 году его бой с Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира состоится и Фьюри выиграет, то "Цыганский король" может спокойно уходить на пенсию – он свое сделал.

Перенос Евро-2020 и Олимпиады

Когда умер Брайант, а Фьюри избил Уайлдера – пандемия уже гуляла по Китаю и летела чартерами на другие континенты. В марте мир начал жестко реагировать – закрытые границы, практически остановка жизнедеятельности. Прерванные спортивные сезоны и неизвестность... что же будет дальше? Спортивный мир ушел на вынужденную паузу и гадал, каким будет восстановление…

Непростое решение пришлось принимать УЕФА и Международному олимпийскому комитету (МОК) с властями Японии. На лето 2020 года были запланированы Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020) и Летние Олимпийские игры в Токио. Крупные турниры, в организацию которых влиты баснословные деньги.



Фото apnews

Уже в марте УЕФА и МОКу пришлось делать шаги вперед. Было принято решение о переносе Евро-2020 и Олимпиады на 2021 год. Япония уже столкнулась с финансовыми убытками в миллионы долларов и никто не знает, что же будет летом 2021-го.

Такая же судьба и у Евро-2020, хотя УЕФА и разрешил частичное возвращение болельщиков на матчи. Если Олимпиаду принимает одна страна, то Евро-2020 – аж 12. До сих пор ни одна из стран не отказалась принимать матчи, однако никаких гарантий, что все останется в силе, – нет.

Уже в марте, по информации СМИ, УЕФА определит, пройдет ли Евро-2020 со зрителями. Так же не принято окончательное решение о зрителях на Олимпиаде. Очевидно, что соревнования состоятся, но будут ли они доступны? Сейчас подает надежду только то, что мир начинает вакцинироваться…

Надаль догнал Федерера

2020 год знаковый и для теннисных болельщиков. Впервые за долгое время не состоялся один из самых престижных турниров – Уимблдон, а Ролан Гаррос вообще прошел осенью после US Open. Но странный календарь не помешал большому достижению.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль 13-й раз в карьере выиграл Ролан Гаррос в Париже. Больше испанца этого не делал никто.



Рафаэль Надаль / Фото apnews

Однако победу Надаля подслащивает совсем другой факт. Рафаэль догнал по количеству выигранных турниров серии Грэнд Слэм легендарного швейцарца Роджера Федерера. Теперь когда-то принципиальные соперники, а с недавних пор хорошие друзья, имеют по 20 "Шлемов".

И, забегая вперед, следует сказать, что это не последняя победа 34-летнего Надаля. Испанец побьет рекорд Федерера, видимо, уже в 2021 году. Вряд ли 39-летний Роджер возьмет еще один "Шлем", учитывая долгое восстановление от травмы…

Поэтому перед Надалем открылась перспектива поставить новую планку, которую, возможно, когда-то превзойдет другой талантливый теннисист.

Семикратный чемпион Хэмилтон

Говоря о рекордах, просто невозможно оставить без внимания пилота Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. Британский гонщик команды Mercedes выиграл 7-й титул чемпиона мира!

Хэмилтон повторил рекорд немецкого гонщика Михаэля Шумахера. До недавнего времени Шумахер был единственным семикратным чемпионом мира.



Льюис Хэмилтон / Фото apnews

Кто-то скептически относится к достижению Хэмилтона, мол, британец сидел за сильнейшим болидом. Ради справедливости следует сказать, что так оно и есть. Но за 7 лет, в которые Mercedes был сильнейшим, только Нико Росберг однажды "украл" титул у Льюиса. Никто из его партнеров даже близко не может приблизиться к его результатам.

Сезон-2020 был одним из самых драматичных, хотя судьба чемпионства была известна заранее. Календарь был изменен без этапа в Монако впервые с 1954 года, но с гонками в Имоле, Тоскане, Стамбуле, Портимао, на Нюрнбургринге. Все это дарило интригу в каждой гонке. И даже в сложных условиях Хэмилтону удавалось быть лучшим!

Как в случае с Надалем, Хэмилтон может побить рекорд. В сезоне-2021 в Формуле-1 не произойдут плановые изменения регламента. Поэтому по большому счету распределение сил останется неизменным. А это значит лишь одно – встречайте восьмикратного чемпиона мира!

Требл Баварии

Еще осенью 2019 года, если бы кто-то сказал, что Бавария дойдет до финала Лиги чемпионов – это по крайней мере вызвало бы смех. Хорватский наставник Нико Ковач доводил Баварию до ручки и был уволен после поражения Айнтрахту 5:1.

В качестве временной замены до зимнего межсезонья был назначен Ханси Флик. Это немецкий тренер, который помогал Йоахиму Леву на победном для Германии ЧМ-2014. До Баварии Флик не тренировал клубы, но находился в ее структуре.

К зиме Флик вывел Баварию из кризиса, и боссы мюнхенцев решили, что вопрос тренера закроют после первых матчей плей-офф Лиги чемпионов. Бавария успела разгромить Челси в 1/8 финала, после чего из-за пандемии футбол приостановили.

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Неожиданно во время карантина Бавария объявила о подписании досрочного контракта с Фликом. После возобновления сезона он привел Баварию ко второму в истории мюнхенцев треблу.



Фото Getty Images

Сперва Бавария, которая осенью сильно отставала от лидеров, выиграла Бундеслигу. Впоследствии положила в клубный музей Кубок Германии. Вишенкой на торте стала Лига чемпионов. Сперва мюнхенцы снова разбили Челси, а потом был матч, который навсегда войдет в историю – 8:2 против Барселоны!

На пути к победе в Лиге чемпионов Бавария победила два французских клуба. В полуфинале немецкая команда одолела Лион, а в финале минимально победила ПСЖ. Новый сезон Бавария начала не менее мощно – победа в Суперкубке УЕФА и Германии.

Первые медали АПЛ Ливерпуля

Еще одной командой, которая шла по графику Баварии, был английский Ливерпуль. Практически до начала карантина Ливерпуль претендовал на победу во всех турнирах. Юрген Клопп настолько разогнал свой локомотив, что тот почти решил задачу в чемпионате Англии в начале весны.

Однако, как это часто бывает в футболе, команда не выдержала. Поражения в кубках и вылет из Лиги чемпионов позволили "мерсисайдцам" сосредоточиться на главной цели – АПЛ.

Ливерпуль впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Для красных это первая победа в АПЛ после того, как чемпионат был реформирован. С момента последнего чемпионства Ливерпуля АПЛ выигрывали Арсенал, Лидс, Манчестер Юнайтед, Блэкберн, Челси, Манчестер Сити и Лестер.

Что интересно, Лидс успел провести начало ХХІ века в Чемпионшипе, а Блэкберн – вообще стал закоренелым середняком низшего дивизиона.

Пандемия навела ужас на так называемых скаузеров (фанаты Ливерпуля). Во время перерыва шли дискуссии, стоит ли возобновлять сезон, или отдать Ливерпулю досрочное чемпионство, или отменить результаты сезона. Почти каждый вариант мог затмить исторический успех Ливерпуля. Но, к счастью, сезон доиграли, и "мерсисайдцы" достигли своего.



Фото apnews

Поражение Ломаченко

Поединок Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом попадет в разные итоги: разочарование года, бой года, сенсация года и тому подобное. Этот поединок был одним из самых ожидаемых в 2020-м.

Но в итоге после 12 раундов осталось больше вопросов, чем ответов. И это не из-за того, что Ломаченко украинец, который проиграл в титульном поединке. Бокс – это индивидуальный вид спорта. Учитывая, что Василий боксировал с травмой, а операция свидетельствует, что повреждение было серьезным, соперники были в неравных условиях…



Ломаченко – Лопес / Фото Top Rank

С точки зрения 23-летнего Лопеса все честно – победителей не судят! Он воспользовался слабостью Василия и стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в истории бокса. Но эта история требует продолжения. Реванш, хоть и не в 2021 году, нужен обоим! Ломаченко – чтобы отомстить, а Лопесу – чтобы никто с течением времени не говорил: "Да, Лопес – чемпион, но… у Ломаченко была травма".

Прощание Нурмагомедова

Претендентом на бой года могла стать встреча россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном. Но фанаты сбились со счета, пытаясь определить, сколько раз их бой срывался... на этот раз поединок не состоялся из-за карантина.

В итоге Фергюсон провел бой против Джастина Гейджи, который сенсационно нокаутировал соперника. Осенью 2020 года Хабиб вернулся после смерти отца Абдулманапа и провел защиту пояса против Гейджи.



Хабиб победил Гейджи / Фото UFC

Как и перед каждым поединком Хабиба, вставал вопрос, что противопоставит соперник. На бумаге нокаутер Гейджи казался серьезным оппонентом, но в октагоне не смог остановить непобедимого Хабиба.

Нурмагомедов одержал 29 подряд победу и неожиданно объявил о завершении карьеры. Россиянин ушел, побив всех сильнейших. В 2021 году фанаты обязательно будут ждать возвращения Хабиба ради юбилейной тридцатой победы. Но рискнет ли Нурмагомедов?

Украинец Новиков – самый сильный человек в мире

В 2020 году звание самого сильного человека мира вернулось в Украину. Алексей Новиков получил самый престижный титул Сильнейшего человека мира (World's Strongest Man) впервые со времен легендарного Василия Вирастюка. Вирастюк побеждал в 2004 и 2007 годах.

24-летний Новиков установил сразу несколько рекордов. В частности, украинец – самый молодой победитель турнира World's Strongest Man за последние 36 лет.



Алексей Новиков / Фото generationiron

В упражнении "становая тяга" Новиков установил мировой рекорд, подняв штангу, которая весила 537,5 кг!

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Для Алексея выступление на World's Strongest Man-2020 было лишь вторым в карьере. В 2019 году он дебютировал на соревнованиях, но не смог выйти в финал. Со второй попытки Алексей стал чемпионом!

Окончательное падение рекорда Бубки

В 2020 году произошло полное падение без преувеличения выдающихся рекордов Сергея Бубки. Шведский прыгун с шестом Арман Дуплантис установил новый мировой рекорд на открытом воздухе.



Арман Дуплантис / Фото Chris Cooper

17 сентября на этапе Бриллиантовой лиги в Риме (Италия) Дуплантис взял высоту 6.15 метра. 20-летний швед стал первым в истории, кто прыгнул 6.15 метра на открытом воздухе.

Таким образом Дуплантису удалось побить рекорд Сергея Бубки, который был установлен в июле 1996 года. Тогда украинец прыгнул на открытом воздухе на 6.14 метра.

Бубка исполнил свой прыжок тоже в Италии, в городе Сестриере. Рекорд украинца держался больше 26 лет.

Дуплантису принадлежат абсолютно все мировые рекорды в прыжках с шестом: 6.18 метра в целом (в закрытом помещении) и 6.15 метра на открытом воздухе.