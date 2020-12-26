УЕФА представил рейтинг лучших клубов за всю историю существования организации. Возглавил рейтинг мадридский Реал. В список также попали украинские клубы.

Реал далеко впереди

Первое место в рейтинге занял Реал, информирует сайт УЕФА. "Сливочные" 51 раз участвовали в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов и выиграли трофей рекордные 13 раз.

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Реал провел 445 матчей в турнирах, 265 из которых выиграл. Еще 77 раз испанцы сыграла вничью и 103 игры проиграли. В итоге у Реала 607 баллов.

На втором месте немецкая Бавария, которая участвовала в турнирах 37 раз и является 6-кратным победителем. В мюнхенского клуба 495 очков (358 матчей, 211 побед, 73 ничьих, 74 поражения).

Третью строчку заняла каталонская Барселона, которая 5 раз выигрывала турнир. Каталонцы набрали 459 очков (325 матчей, 193 победы, 73 ничьих, 59 поражений).

Динамо или Шахтер?

Лучшим украинским клубом в рейтинге является киевское Динамо, которое занимает одиннадцатое место. "Бело-синие" провели 242 матча, из которых выиграли 101. 53 поединка завершились вничью, а 88 матчей киевляне проиграли.

Внимание. Динамо занимает самую высокую позицию среди клубов, которые ни разу не выигрывали Кубок европейских чемпионов или Лигу чемпионов и не играли в финале турнира.

Донецкий Шахтер разместился на 31-й позиции. У донецкого клуба 54 победы, 30 ничьих и 52 поражения в 136 матчах. Также в рейтинге из украинских клубов: Днепр – 176-й, Заря – 286-я, Металлист – 336-й, Таврия – 346-й.

Отметим, что Днепр и Металлист исчезли с футбольной карты Украины. Зато Таврия после аннексии Крыма Россией вынужденно сменила прописку и выступает во Второй лиге Украины.

Рейтинг клубов УЕФА

Реал (Испания) Бавария (Германия) Барселона (Испания) Манчестер Юнайтед (Англия) Ювентус (Италия) Милан (Италия) Ливерпуль (Англия) Бенфика (Португалия) Порту (Португалия) Аякс (Нидерланды) Динамо Киев (Украина)