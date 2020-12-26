УЕФА составил рейтинг лучших клубов за свою историю: где Динамо и Шахтер
УЕФА представил рейтинг лучших клубов за всю историю существования организации. Возглавил рейтинг мадридский Реал. В список также попали украинские клубы.
Реал далеко впереди
Первое место в рейтинге занял Реал, информирует сайт УЕФА. "Сливочные" 51 раз участвовали в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов и выиграли трофей рекордные 13 раз.
Кстати Сборная Украины повторила лучший результат в рейтинге ФИФА за 7 лет
Реал провел 445 матчей в турнирах, 265 из которых выиграл. Еще 77 раз испанцы сыграла вничью и 103 игры проиграли. В итоге у Реала 607 баллов.
На втором месте немецкая Бавария, которая участвовала в турнирах 37 раз и является 6-кратным победителем. В мюнхенского клуба 495 очков (358 матчей, 211 побед, 73 ничьих, 74 поражения).
Третью строчку заняла каталонская Барселона, которая 5 раз выигрывала турнир. Каталонцы набрали 459 очков (325 матчей, 193 победы, 73 ничьих, 59 поражений).
Динамо или Шахтер?
Лучшим украинским клубом в рейтинге является киевское Динамо, которое занимает одиннадцатое место. "Бело-синие" провели 242 матча, из которых выиграли 101. 53 поединка завершились вничью, а 88 матчей киевляне проиграли.
Донецкий Шахтер разместился на 31-й позиции. У донецкого клуба 54 победы, 30 ничьих и 52 поражения в 136 матчах. Также в рейтинге из украинских клубов: Днепр – 176-й, Заря – 286-я, Металлист – 336-й, Таврия – 346-й.
Отметим, что Днепр и Металлист исчезли с футбольной карты Украины. Зато Таврия после аннексии Крыма Россией вынужденно сменила прописку и выступает во Второй лиге Украины.
Рейтинг клубов УЕФА
- Реал (Испания)
- Бавария (Германия)
- Барселона (Испания)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Ювентус (Италия)
- Милан (Италия)
- Ливерпуль (Англия)
- Бенфика (Португалия)
- Порту (Португалия)
- Аякс (Нидерланды)
- Динамо Киев (Украина)
Как УЕФА составил рейтинг?
Он охватывает период с 1955 по 2020 год и учитывает выступления в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов. Командам начисляется 2 очка за победу и 1 балл – за ничью. Полный рейтинг здесь.
Поделиться новостью
-
Восемь нокдаунов за пять раундов: The Ring назвал лучший бой 2020 года – видео24 декабря 2020 , 18:02
-
Скоропостижно скончался боец Bellator Серджио да Силва: причину смерти скрывают20 декабря 2020 , 17:03
-
От COVID-19 в Харькове умер 11-кратный чемпион мира по борьбе Манучарян19 декабря 2020 , 20:01