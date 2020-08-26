"Динамо" победило "Шахтер" и получило Суперкубок Украины. Руслан Малиновский почти вдвое вырос в цене, Месси хочет покинуть "Барселону". Такими были главные новости спорта 25 августа.

"Динамо" выиграло Суперкубок Украины

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли в матче за Суперкубок Украины. Победу получило "Динамо". За матч киевляне нанесли лишь три удара по воротам. Все они были точными и стали голами.

Как это было: "Динамо" с Луческу победило "Шахтер" и получило Суперкубок Украины-2020: видео

"Шахтер" же до конца матча показал владение мячом на 71%, Луиш Каштру пошел ва-банк и снял с игры двух центральных защитников. Но спасти матч не удалось.

Мирча Луческу же празднует первый трофей во главе "Динамо". Уже во втором матче. При этом в игре против "Шахтера", где он был главным тренером 12 лет. И с которым выиграл семь Суперкубков Украины.

"Динамо" против фанатов

Сам матч прошел без зрителей. О том, чтобы болельщики не попали на стадион, попросило руководство "Динамо".

Фанаты "Динамо" же перед игрой "передали привет" и Суркисам, и Луческу.

Первый еврокубковый матч со зрителями

В то же время в Европе все наоборот. Там пытаются вернуть зрителей на трибуны. И уже известно какой первый еврокубковый матч состоится с болельщиками на трибунах. Это будет игра за Суперкубок УЕФА между "Баварией" и "Севильей". Она запланирована на 24 сентября в Будапеште.

Правда зрителей на трибунах будет не больше, чем 30% от вместимости стадиона.

Третий комплект формы "Динамо"

И еще немного о "Динамо". Киевляне в этом сезоне представили третий комплект формы. Он темный. Но с полосками, как и два предыдущих. Полоски цвета мяты. Выбор цвета в "Динамо" объяснили тем, что он нейтральный относительно клуба.

Матчи "Динамо" и "Шахтера" в топе от УЕФА

В УЕФА подводят итоги сезона. И назвали лучшие матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы. При этом "Шахтер" трижды попал в подборки – два матча в Лиге Европы и один в Лиге чемпионов.

ничья с загребским "Динамо" 3:3 на групповом этапе Лиги чемпионов

победа над "Базелем" в четвертьфинале Лиги чемпионов 4:1

поражение от "Интера" в полуфинале ЛЕ 0:5

"Динамо" в рейтинге представлено одним матчем – драматическим поражением 3:4 в матче против "Мальме".

Малиновский подорожал на 10 миллионов евро

Портал Transfermarkt обновил стоимость некоторых футболистов. Среди них и игрок сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский. Теперь он стоит 21 миллион евро. Это на десять миллионов евро больше, чем было до этого. И это второй самый дорогой украинский игрок по состоянию на сейчас. Дороже него только Александр Зинченко из английского "Манчестер Сити" – 24 миллиона евро.

Переход Матвиенко в "Наполи"

Соперником Малиновского не только в цене, но и на поле в чемпионате Италии может стать Николай Матвиенко. Итальянские СМИ пишут, что "Наполи" согласовал трансфер защитника. "Шахтер" за него должен получить 15 миллионов евро. И еще 10% от суммы будущего трансфера футболиста.

Но есть проблема – зарплата. Матвиенко в "Шахтере" получает 2 миллиона евро в год. И не планирует получать меньше в "Наполи".

Четыре новые гран-при Формулы-1: возвращение Турции

Календарь Формулы-1 получил новые гран-при в 2020 году. Впервые с 2011 года гонки состоятся в Турции. Там этап запланирован на 15 ноября.

27 ноября и 6 декабря гонки пройдут в Бахрейне.

Закончится этап традиционно в Абу-Даби. На этот раз 13 декабря.

Поэтому в 2020 году состоится 17 этапов (запланировано было 22).

Трансферная эпопея Месси

Месси уходит из "Барселоны". Месси не уходит из "Барселоны". Таких новостей стоит ожидать в ближайшие дни много.

Аргентинский нападающий сообщил, что хочет покинуть "Барселону". При этом может это сделать бесплатно, ведь такое условие прописано в него контракте. И именно этим он планирует воспользоваться. О чем сообщил клуб с помощью факса. Вот только в клубе ответили, что покинуть "Барселону" бесплатно Месси может только в одном случае, если сообщит об этом клубу до 30 мая. Иначе необходимо платить отступные. А они немалые – 700 миллонов евро. Эпопея продолжается.

В самой "Барселоне" же планируют значительно сократить зарплатную ведомость. И сделать это, снизив зарплаты некоторым игрокам команды.