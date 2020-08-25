УЕФА начал подводить итоги еврокубкового сезона 2019/2020. В организации определили лучшие матчи Лиги чемпионов, среди которых оказался поединок "Шахтера".

УЕФА отнес поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" Загреб – "Шахтер" к восьмерке самых интересных матчей. Об этом сообщает сайт УЕФА.

К теме: Без Месси и Роналду: УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов 2019/20

Поединок в Загребе между "Динамо" и "Шахтером" завершился драматичной ничьей 3:3. "Шахтер" отыгрался на последних минутах, уступая 3:1.

Момент, который стоит увидеть: Пятов отчаянно мчится по полю в последней атаке и зарабатывает тот самый последний пенальти,

– говорится в описании матча.

"Динамо" Загреб – "Шахтер": видеообзор матча

В подбора вошли 8 матчей