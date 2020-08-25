УЕФА признал сумасшедший матч "Шахтера" одним из лучших в Лиге чемпионов видео
УЕФА начал подводить итоги еврокубкового сезона 2019/2020. В организации определили лучшие матчи Лиги чемпионов, среди которых оказался поединок "Шахтера".
УЕФА отнес поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" Загреб – "Шахтер" к восьмерке самых интересных матчей. Об этом сообщает сайт УЕФА.
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Поединок в Загребе между "Динамо" и "Шахтером" завершился драматичной ничьей 3:3. "Шахтер" отыгрался на последних минутах, уступая 3:1.
Момент, который стоит увидеть: Пятов отчаянно мчится по полю в последней атаке и зарабатывает тот самый последний пенальти,
– говорится в описании матча.
"Динамо" Загреб – "Шахтер": видеообзор матча
В подбора вошли 8 матчей
- "Динамо" Загреб – "Шахтер" (3:3)
- "Ливерпуль" – "Зальцбург "(4:3)
- "Челси" – "Аякс"(4:4)
- "Лейпциг" – "Бенфика"(2:2)
- "Валенсия" – "Аталанта" (3:4)
- "Ливерпуль" – "Атлетико" (2:3)
- "Аталанта" – "ПСЖ" (1:2)
- "Барселона" – "Бавария" (2:8)