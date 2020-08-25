25 августа "Шахтер" и "Динамо" определили победителя Суперкубка Украины-2020. Матч завершился уверенной победой "бело-синих".

Шахтер – Динамо 1:3

Голы: Мораес, 37 – де Пена, 20, Родригес, 31, Соль, 83

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Это первая дуэль румынского главного тренера киевлян Мирчи Луческу со своей бывшей командой, с которой за двенадцать лет работы он выиграл 22 трофея – в том числе и Суперкубки.

На 2020 год в Суперкубке Украины у оппонентов полный паритет – "Шахтер" и "Динамо" завоевывали трофей по 8 раз. Но вот в личных суперкубковых поединках у киевлян 7 побед, а у дончан – 5.

В прошлом году на стадионе "Черноморец" в Одессе киевляне одолели непримиримых соперников со счетом 2:1.

Голевая перестрелка

"Горняки" активно начали матч и активно прессинговали ворота киевлян. Додо сделал рывок по правому флангу, вошел в штрафную, но прострелил неточно.

Впоследствии "Динамо" перехватило инициативу и уже начало создавать моменты возле ворот Андрея Пятова. На 15-й минуте Супряга получил заброс на ход со своей половины поля, но успеть к мячу не удалось – его опередил Пятов, который забрал мяч в руки.

"Шахтер" отправился в быструю контратаку и создал замечательный момент. Додо пробил издали очень опасно, Бущан отбил перед собой, защитники подстраховали и вынесли мяч.

Через мгновение мяч оказался уже в воротах дончан. Родригес с правого фланга отпасовал на Сидорчука, который навесил на дальнюю штангу точно на голову де Пене, и уругваец нанес точный удар.

На 31-й минуте "бело-синие" удвоили свое преимущество. Родригес убежал в контратаку, увидел, что Пятов далеко вышел из ворот и перекинул его, а все ждали паса от Жерсона. Мяч парашютом залетел в дальнюю девятку – 0:2.

Еще в первом тайме Жуниор Мораес сыграл для "Шахтера" один мяч. Ошибка "бело-синих" в центре обороны, навес Тете и Мораес головой пробил без шансов – 1:2.

На 41-й минуте "горняки" смогли установить паритет, когда Тете пробил на силу, невероятно опасно и Бущан не успевал отбить мяч. Только перекладина спасла "Динамо".

Преимущество "Шахтера", которое на руку "Динамо"

После перерыва "Шахтер" полностью перехватил преимущество в поединке. Сначала "горняки" пытались пробить по воротам "Динамо" – делал это Мораес в падении через себя, но мяч пошел параллельно с линией вратарской. Впоследствии был еще один удар от Тете. Целил в верхний дальний угол ворот и все же промахнулся.

На 56-й минуте Бущан неудачно выбил мяч. Игроки "Шахтера" перехватили, в штрафной Марлос пытался пробросить мимо Бущана, который вышел из ворот, но защитники "Динамо" подстраховали голкипера, выбив "круглого".

Дождь внес значительные коррективы в развитие матча. Вторая половина игры стала вязкой, а футболисты очень истощены. Впрочем, обороняться пришлось больше "Динамо".

Как бы "Шахтер" не атаковал, но на 83-й минуте "Динамо" забило третий гол в матче и поставило точку. Провал в обороне "Шахтера", Андриевский спокойно посмотрел и навесил на Соля, который головой с близкого расстояния переправил мяч в сетку – 1:3.

Арбитр после этого ожидал решения VAR, ведь во время навеса Родригес мог находиться в офсайде. Но он в мяч не сыграл, потому гол засчитали.

Видеообзор матча "Шахтер" – "Динамо"

Как итог, "Динамо" одолело "Шахтер" впервые за последние 5 очных матчей и получило Суперкубок Украины-2020. Этот трофей стал первый для "бело-синих" под руководством Мирчи Луческу.

Добавим, что на матче присутствовал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Уже в среду, 26 августа, национальная команда соберется в Харькове, где будет готовиться к матчам Лиги наций – 3 сентября против Швейцарии во Львове и 6 сентября против Испании в Мадриде.