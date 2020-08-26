"Динамо" перемогло "Шахтар" та здобуло Суперкубок України. Руслан Маліновський майже вдвічі зріс в ціні, Мессі хоче покинути "Барселону". Такими були головні новини спорту 25 серпня

"Динамо" виграло Суперкубок України

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграли в матчі за Суперкубок України. Перемогу отримало "Динамо". За матч Кияни завдали лише три удари по воротах. Всі вони були точними й стали голами.

Як це було: "Динамо" з Луческу перемогло "Шахтар" та здобуло Суперкубок України-2020: відео

"Шахтар" же до кінця матчу показав володіння м'ячем у 71%, Луїш Каштру пішов у ва-банк і зняв з гри двох центральних захисників. Але врятувати матч не вдалося.

Мірча Луческу же святкує перший трофей на чолі "Динамо". Вже у другому матчі. При цьому у грі проти "Шахтаря", де він був головним тренером 12 років. І з яким виграв сім Суперкубків України.

"Динамо" проти фанатів

Сам матч відбувся без глядачів. Про те, щоб уболівальники не потрапили на стадіон, попросило керівництво "Динамо".

Фанати "Динамо" ж перед грою "передали вітання" і Суркісам, і Луческу.

Перший єврокубковий матч з глядачами

Натомість в Європі все навпаки. Там намагаються повернути глядачів на трибуни. І вже відомо який перший єврокубковий матч відбудеться з вболівальниками на трибунах. Це буде гра за Суперкубок УЄФА між "Баварією" та "Севільєю". Вона запланована на 24 вересня в Будапешті.

Правда глядачів на трибунах буде не більше, аніж 30% від місткості стадіону.

Третій комплект форми "Динамо"

І ще трохи про "Динамо". Кияни в цьому сезоні представили третій комплект форми. Він темний. Але зі смужками, як і два попередні. Смужки кольору м'яти. Вибір кольору в "Динамо" пояснили тим, що він нейтральний до клубу.

Матчі "Динамо" та "Шахтаря" у топі від УЄФА

В УЄФА підводять підсумки сезону. І назвали найкращі матчі в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. При цьому "Шахтар" аж тричі потрапив у підбірки – два матчі в Лізі Європи та один у Лізі чемпіонів:

нічия із загребським "Динамо" 3:3 на груповому етапі Ліги чемпіонів

перемога над "Базелем" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 4:1

поразка від "Інтера" у півфіналі ЛЄ 0:5

"Динамо" в рейтингу представлено одним матчем – драматичною поразкою 3:4 у матчі проти "Мальме".

Маліновський подорожчав на 10 мільйонів євро

Портал Transfermarkt оновив вартість деяких футболістів. Серед них і гравець збірної України та італійської "Аталанти" Руслан Маліновський. Тепер він коштує 21 мільйон євро. Це на десять мільйонів євро більше, аніж було до цього. І це другий найдорожчий український гравець станом на зараз. Дорожче за нього лише Олександр Зінченко з англійського "Манчестер Сіті" – 24 мільйони євро.

Перехід Матвієнка в "Наполі"

Суперником Маліновського не лише в ціні, але й на полі в чемпіонаті Італії може стати Микола Матвієнко. Італійські ЗМІ пишуть, що "Наполі" погодив трансфер захисника. "Шахтар" за нього має отримати 15 мільйонів євро. І ще 10% від суми майбутнього трансферу футболіста.

Але є проблема – зарплата. Матвієнко у "Шахтарі" отримує 2 мільйони євро на рік. І не планує отримувати менше в "Наполі".

Чотири нові гран-прі Формули-1: повернення Туреччини

Календар Формули-1 отримав нові гран-прі у 2020 році. Вперше з 2011 року перегони відбудуться в Туреччині. Там етап запланований на 15 листопада.

27 листопада та 6 грудня перегони відбудуться у Бахрейні.

Закінчиться етап традиційно в Абу-Дабі. Цього разу 13 грудня.

Тож у 2020 році відбудеться 17 етапів (заплановано було 22).

Трансферна епопея Мессі

Мессі йде з "Барселони". Мессі не йде з "Барселони". Таких новин варто очікувати найближчими днями чимало

Аргентинський нападник повідомив, що хоче покинути "Барселону". При цьому може це зробити безкоштовно, адже така умова прописана в нього контракті. І саме цим він планує скористатися. про що повідомив клуб факсом. От тільки в клубі відповіли, що покинути "Барселону" безкоштовно Мессі може лише в одному випадку, якщо повідомить про це клуб до 30 травня. Інакше треба платити відступні. А вони немалі – 700 мільйонів євро. Епопея триває.

У самій "Барселоні" ж планують значно скоротити зарплатну відомість. І зробити це, знизивши зарплати деяким гравцям команди.