Матчи "Шахтера" и поединок киевского "Динамо" вошли в подборки лучших в Лиге Европы сезона 2019/2020. Соответствующий рейтинг составил УЕФА.

УЕФА на официальном сайте опубликовал подборку из лучших поединков Лиги Европы розыгрыша 2019/20.

Кстати: УЕФА признал сумасшедший матч "Шахтера" одним из лучших в Лиге чемпионов: видео

"Шахтер" и "Динамо" в топ-9

В нее вошли два матча с участием "Шахтера" – победа над "Базелем" в четвертьфинале (4:1) и поражение "Интеру" в полуфинале (0:5).

Также в подборку попал матч 5-го тура группового этапа "Мальме" – "Динамо", в котором "бело-синие" проиграли 4:3.

Мальме-Динамо видеообзор матча

В подбор вошли еще 6 матчей