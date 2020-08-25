Драматическое поражение "Динамо" в Лиге Европы вошло в список лучших от УЕФА: видео
Матчи "Шахтера" и поединок киевского "Динамо" вошли в подборки лучших в Лиге Европы сезона 2019/2020. Соответствующий рейтинг составил УЕФА.
УЕФА на официальном сайте опубликовал подборку из лучших поединков Лиги Европы розыгрыша 2019/20.
Кстати: УЕФА признал сумасшедший матч "Шахтера" одним из лучших в Лиге чемпионов: видео
"Шахтер" и "Динамо" в топ-9
В нее вошли два матча с участием "Шахтера" – победа над "Базелем" в четвертьфинале (4:1) и поражение "Интеру" в полуфинале (0:5).
Также в подборку попал матч 5-го тура группового этапа "Мальме" – "Динамо", в котором "бело-синие" проиграли 4:3.
Мальме-Динамо видеообзор матча
В подбор вошли еще 6 матчей
- АПОЭЛ – "Дюделанж" (3: 4)
- "Арсенал" – "Витория" Гимараеш (3:2)
- ЛАСК – ПСВ (4 :1)
- "Порту" – "Фейеноорд" (3:2)
- "Истанбул" – "Спортинг" (4:1)
- "Севилья" – "Интер" (3:2)
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