Президент "Динамо" Игорь Суркис обратился к министру здравоохранения Украины Максиму Степанову с просьбой не допускать зрителей на матч Суперкубка Украины-2020 против донецкого "Шахтера".

Об этом свидетельствует скан официального письма, опубликованный в Telegram-канале "Тайны футбола". Смотрите также: Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины Обращение Игоря Суркиса Как известно, в матче 1-го тура УПЛ против "Олимпика" ультрас "Динамо" снесли ворота стадиона, прорвались на трибуны и зажгли файеры, поздравив таким образом нового тренера киевлян Мирчу Луческу. Шахтер – Динамо: главное Это первая дуэль румынского главного тренера киевлян Мирчи Луческу со своей бывшей командой, с которой за двенадцать лет работы он выиграл 22 трофея – в том числе и Суперкубки.

На 2020 год в Суперкубке Украины у оппонентов полный паритет – "Шахтер" и "Динамо" завоевывали трофей по 8 раз. Но вот в личных суперкубковых поединках киевляне имеют 7 побед, а дончане – 5.

В прошлом году на стадионе "Черноморец" в одессе киевляне одолели непримиримых соперников со счетом 2:1.