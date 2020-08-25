Руководство "Барселоны" попросило нескольких футболистов пойти на снижение зарплаты. Одни из ведущих игроков клуба должны пожертвовать своими средствами из-за сложной экономической ситуации в команде.

Жерар Пике, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Роберто должны пересмотреть свои контракты, чтобы помочь клубу в сложной ситуации. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Сложное положение в "Барселоне"

Причина – клуб хочет сэкономить немного средств. "Барселона" попросит этих четырех игроков пересмотреть свои условия, поскольку они являются одними из лучших в команде после аргентинца Лионеля Месси, Луиса Суареса, который к слову, уже ищет себе новый клуб, а также Антуана Гризманна.

Рональд Куман уже сообщил Альбе и Бускетсу, что им придется бороться за свое место в основном составе команды. Последнему придется сложно, его главными конкурентами будут Фрэнки Де Йонг и Миралем Пьянич.

Кто может покинуть "Барселону"