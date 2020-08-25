"Барселона" неожиданно снизит зарплату лидерам клуба
Руководство "Барселоны" попросило нескольких футболистов пойти на снижение зарплаты. Одни из ведущих игроков клуба должны пожертвовать своими средствами из-за сложной экономической ситуации в команде.
Жерар Пике, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Роберто должны пересмотреть свои контракты, чтобы помочь клубу в сложной ситуации. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
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Сложное положение в "Барселоне"
Причина – клуб хочет сэкономить немного средств. "Барселона" попросит этих четырех игроков пересмотреть свои условия, поскольку они являются одними из лучших в команде после аргентинца Лионеля Месси, Луиса Суареса, который к слову, уже ищет себе новый клуб, а также Антуана Гризманна.
Рональд Куман уже сообщил Альбе и Бускетсу, что им придется бороться за свое место в основном составе команды. Последнему придется сложно, его главными конкурентами будут Фрэнки Де Йонг и Миралем Пьянич.
Кто может покинуть "Барселону"
- Руководство каталонцев уже указало Луису Суаресу на "дверь". Футболист уже на протяжении шести сезонов защищает цвета каталонцев, но теперь вынужден искать новую команду для продолжения карьеры.
- Также планируют избавиться от нескольких возрастных игроков – Альбу и Бускетса, которых попросили пересмотреть свои сделки.
- Звездный форвард Лионель Месси сильно расстроился после вылета из Лиги чемпионов и сокрушительного поражения от "Баварии", поэтому крайне серьезно настроен покинуть клуб. Новый наставник каталонцев Рональд Куман хочет во что бы то ни стало сохранить лидера в клубе.
- Сразу после проигрыша от "Баварии" сенсационное заявление сделал центральный защитник Жерар Пике. Он готов покинуть команду, если это поможет клубу в будущем вновь показывать победные результаты. Правда, клуб сам скорее всего попрощается с испанцем.