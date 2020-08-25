Известный портал Transfermarkt обновил стоимости игроков, играющих в чемпионате Италии. Малиновский подорожал на 10 миллионов евро, если брать по сравнению с апрелем 2020 года.

Вот так: Малиновский в дебютном сезоне за "Аталанту" показал фантастический результат: статистика

Второй среди украинцев

Теперь цена футболиста составляет 21 миллион евро вместо 11. После подорожания Малиновский вышел на второе место среди всех украинских игроков по стоимости.

Полузащитник "Аталанты" уступает лишь левому защитнику "Мансити" Александру Зинченко, который к слову, вчера, 24 августа, в Киеве женился на журналистке Владе Седан. Стоимость Зинченко оценивается в 24 миллиона евро.

Трансферная цена Евгения Шахова, выступающего в Италии за "Лечче", уменьшилась на 100 тысяч евро – с 1,6 до 1,5 миллиона евро.

Тройку лидеров среди украинских футболистов замыкает игрок "Динамо" Виктор Цыганков – 16 миллионов евро.

Самым дорогим футболистом Серии А стал Лукаку – 85 миллионов евро.

Топ-5 самых дорогих украинских футболистов / Фото: Скрин с Transfermarkt

Удачный сезон Малиновского

Всего он провел за "Аталанту" в Серии А 34 матча.

На счету футболиста 8 голов и 4 ассиста. Благодаря этому он один из лучших игроков чемпионата Италии после рестарта.

Добавим, что "Аталанта" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с ПСЖ. Также команда украинца гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.