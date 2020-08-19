Первый в Европе: матч за Суперкубок УЕФА пройдет со зрителями
УЕФА рассматривает различные варианты проведения Суперкубка в связи с пандемией.
Матч нынешнего Суперкубка УЕФА может пройти при частично заполненных трибунах, пишет Football Italia.
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По их данным, УЕФА уже приняло решение. Официально об этом должно быть объявлено в ближайшие несколько дней.
Что известно о Суперкубке УЕФА-2020
За кубок сразятся победитель Лиги чемпионов (ПСЖ – "Бавария"/"Лион") и победитель Лиги Европы ("Интер"/"Севилья").
Точные участники матча за Суперкубок УЕФА-2020 станут известны 21-го и 23 августа, когда пройдут финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.
Стадион сможет быть заполнен максимум на 30% от общей вместимости. Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 24 сентября в Будапеште. Вместимость местной Groupama Arena – 22 тысячи зрителей.