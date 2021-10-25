Победы Реала и Ливерпуля, ракета Малиновского: главные новости спорта 24 октября

Реал и Ливерпуль одержали важные победы во внутренних чемпионатах, а Руслан Малиновский вновь забил гол за Аталанту. Обзор главных новостей спорта за 24 октября читайте в дайджесте.

Реал победил Барсу, Ливерпуль раздавил МЮ

В воскресенье, 24 октября, в ведущих футбольных лигах Европы состоялось сразу несколько топовых противостояний. В Испании в Эль Класико встретились Барселона и Реал.

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Поединок на стадионе "Камп Ноу" завершился победой футболистов из Мадрида (2:1). По голу в составе Реала провели Давид Алаба и Лукас Васкес. Барселона ответила голом Серхио Агуэро.

В Англии на футбольном поле встретились непримиримые соперники – Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Поединок неожиданно завершился разгромным поражением "красных дьяволов" со счетом 5:0.

Ливерпуль еще в первом тайме забил 4 мяча. МЮ впервые в истории АПЛ ушел на перерыв, проигрывая в 4 гола. После перерыва гости провели еще один гол, а после того, как Поль Погба оставил хозяев в меньшинстве, команды просто доигрывали матч.

В Италии в центральном матче 9-го тура Серии А встретились действующий чемпион Интер и Ювентус. Дерби Италии завершилось результативной ничьей 1:1.

Результаты топ-матчей

Барселона – Реал 1:2

Манчестер Юнайтед-Ливерпуль 0: 5

Интер-Ювентус

Малиновский забил за Аталанту

Украинский футболист Руслан Малиновский в очередной раз в сезоне вышел в стартовом составе итальянской Аталанты. Украинец провел отличный матч за Аталанту в чемпионате Италии против Удинезе.

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Малиновский отметился единственным голом Аталанты в игре с Удинезе. Украинский полузащитник нанес красивый дальний удар и не оставил шансов голкиперу.

Для Руслана это уже второй гол в сезоне-2021/2022. Всего Он провел за Аталанту 12 матчей в этом сезоне. В 9-и поединках украинец выходил в стартовом составе.

После поединка с Удинезе 28-летний Малиновский был признан лучшим игроком матча. Игра Аталанта – Удинезе завершилась вничью 1: 1.

WBA определит соперника Усика

Мировая боксерская ассоциация (WBA) планирует запустить новый турнир. Благодаря турниру может определить обязательного претендента на пояс чемпиона мира в тяжелом весе, который сейчас принадлежит украинцу Александру Усику.

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Участие в турнире может принять регулярный чемпион WBA Тревор Брайан и Махмуд Чарр. Также к ним потенциально присоединится финн Роберт Гелениус и британец Даниэль Дюбуа.

Турнир планируют провести в конце 2022 года или в начале 2023-го.

Усик завоевал чемпионский пояс WBA 25 сентября в Лондоне, побив Джошуа. Кроме того, украинец владеет титулами WBO, IBF, IBO.

Результаты Формулы-1

Вечером 24 октября в Остине (Техас) состоялся 17 этап Формулы-1 – гран-при США. Победу в гонке одержал британский пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

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Благодаря победе Ферстаппен на 12 очков оторвался от Льюиса Хэмилтона в борьбе за чемпионство.

Результаты гран-При США (зачетная зона)

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

3. Серхио Перес (Red Bull)

4. Шарль Леклер (Ferrari)

5. Даниэль Риккардо (McLaren)

6. Валттери Боттас (Mercedes)

7. Карлос Сайнс (Ferrari)

8. Ландо Норрис (McLaren)

9. Юки Цунода (Alpha Tauri)

10. Себастьян Феттель (Aston Marin)