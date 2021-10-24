Хэмилтон выиграл на старте

После квалификации, которую неожиданно выиграл Макс Ферстаппен, ожидался горячий старт в гонке. Все потому, что рядом с Максом стартовал Льюис Хэмилтон.

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Уже в первом повороте Льюис опередил Ферстаппена несмотря на то, что пилот Red Bull пытался оттеснить соперника. Ферстаппен едва не вылетел с трассы, но удержал болид. Макса мог атаковать партнер по команде Серхио Перес, но позволил Максу отъехать.



Хэмилтон опередил Ферстаппена на старте / Фото twitter.com/F1

Интересная борьба развернулась между Карлосом Сайнсом и двумя гонщиками McLaren. Пилот Ferrari сперва проиграл борьбу, а затем красиво отвоевал 5-ю позицию. Но в итоге Риккардо все-таки опередил испанца.



Пилоты McLaren взяли Сайнса в "булку" / Фото twitter.com/F1

В начале гонки столкнулись Николас Латифи и Лэнс Стролл: обоим гонщикам пришлось заехать на ранний пит-стоп.



Столкновение Латифи и Стролла / Фото twitter.com/F1

Интересно, что гран-при США установил рекорд по количеству зрителей в рамках одного этапа Формулы-1. Гонку посетило около 140 тысяч зрителей. В течение трех дней гран-при посетили 400 тысяч болельщиков.

Ферстаппен вернул лидерство

На 14 круге Ферстаппен впервые вышел в лидеры гран-при США. Макс на три круга быстрее, чем Хэмилтон заехал в боксы.

Более ранний пит-стоп подарил Ферстаппену более 6 секунд преимущества.

Для Пьера Гасли гонка в США завершилась быстрее всего. У французского пилота поломалась подвеска на Alpha Tauri и он сошел с дистанции.

Забавная борьба Алонсо с Alfa Romeo

Интересная и комичная борьба развернулась за 12-ю строчку между ветеранами Формулы-1 Кими Райкконен (Alfa Romeo) и Фернандо Алонсо (Alpine).

Финн атаковал испанца, в результате чего Алонсо "вытолкал" Райкконена за пределы трассы. Алонсо апеллировал, что Кими должен вернуть ему позицию, но стюарды не наказали финна за то, что тот во время обгона выехал за пределы трассы.



Борьба Алонсо и Райкконена / Фото twitter.com/F1

Затем похожая борьба была уже между Алонсо и партнером Кими Антонио Джовинацци за 11-ю строчку.

На этот раз уже Алонсо демонстративно опередил соперника, выехав за пределы трассы. Фернандо заставили отдать позицию Джовинацци, пригрозив штрафом в 5 секунд.

Разъяренный Алонсо жестко атаковал Джовинацци на 25 круге, едва не спалив резину на торможении. Антонио не вписался в поворот и выехал за пределы трассы.

Команда заставила Джовинацци отдать позицию Алонсо, ведь на этот раз уже он объехал испанца вне правил.

На 42 круге Сайнс возобновил борьбу с Риккардо, наконец заехав в зону DRS. И неудачной борьбой Сайнса воспользовался Валттери Боттас. Пилот Mercedes вплотную подъехал к испанцу и опередил на последнем круге.



Борьба Сайнса и Риккардо / Фото twitter.com/F1

Из-за проблем гонка досрочно завершилась для обоих пилотов из Alpine Эстебана Окона и Алонсо. На 53 круге Райкконен вылетел с трассы и потерял 10-е место. Финн подарил попадание в топ-10 Себастьяну Феттелю, который стартовал одним из последних.

Битва на финальных кругах

За 15 кругов до финиша Хэмилтон начал стремительно догонять Ферстаппена. Льюис снимал по полсекунды с круга и за 3 круга до финиша Хэмилтон проигрывал только 2 секунды.

На последнем круге Хэмилтон почти попал в зону DRS, однако Ферстаппен успел удержать преимущество и одержать победу на гран-при США.

Результаты гран-при США (зачетная зона)

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

3. Серхио Перес (Red Bull)

4. Шарль Леклер (Ferrari)

5. Даниэль Риккардо (McLaren)

6. Валттери Боттас (Mercedes)

7. Карлос Сайнс (Ferrari)

8. Ландо Норрис (McLaren)

9. Юки Цунода (Alpha Tauri)

10. Себастьян Феттель (Aston Marin)