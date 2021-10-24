Украинка в финале побила россиянку
Представители Украины пробились в семь финалов на молодежном чемпионате Европы и в трех одержали победы.
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Айдер Абдураимов (54 кг) одолел Георгия Саджаи из Грузии, Бозорбой Матякубов (67 кг) выиграл у Франка Мартинеса из Испании, а Вероника Накота (70 кг) оказалась сильнее Анастасии Демурчян из России.
В целом сборная Украины завоевала 14 медалей – 3 "золотых", 4 "серебряных" и 7 "бронзовых". В общекомандном зачете сборная Украины заняла второе место.
Украинские чемпионы Европы
- Айдер Абдураимов (54 кг)
- Бозорбой Матякубов (67 кг)
- Вероника Накота (70 кг)
Серебряные призеры
- Матвей Ражба (80 кг)
- Дмитрий Баблюк (+92 кг)
- Анна Сезько (66 кг)
- Раиса Пискун (81 кг)
Бронзовые призеры
- Александр Балабин (75 кг)
- Руслан Цикало (57 кг)
- Вячеслав Бригаденко (71 кг)
- Дарья-Ольга Гутарина (52 кг)
- Екатерина Боднарчук (57 кг)
- Ирина Мельник (54 кг)
- Нина Карпенко(+81 кг)