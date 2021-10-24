Украинка в финале побила россиянку

Представители Украины пробились в семь финалов на молодежном чемпионате Европы и в трех одержали победы.

Это интересно Следующим соперником Усика может стать победитель нового турнира от WBA: детали

Айдер Абдураимов (54 кг) одолел Георгия Саджаи из Грузии, Бозорбой Матякубов (67 кг) выиграл у Франка Мартинеса из Испании, а Вероника Накота (70 кг) оказалась сильнее Анастасии Демурчян из России.

В целом сборная Украины завоевала 14 медалей – 3 "золотых", 4 "серебряных" и 7 "бронзовых". В общекомандном зачете сборная Украины заняла второе место.

Украинские чемпионы Европы

Айдер Абдураимов (54 кг)

Бозорбой Матякубов (67 кг)

Вероника Накота (70 кг)

Серебряные призеры

Матвей Ражба (80 кг)

Дмитрий Баблюк (+92 кг)

Анна Сезько (66 кг)

Раиса Пискун (81 кг)

Бронзовые призеры