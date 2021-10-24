Украинка в финале побила россиянку

Представители Украины пробились в семь финалов на молодежном чемпионате Европы и в трех одержали победы.

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Айдер Абдураимов (54 кг) одолел Георгия Саджаи из Грузии, Бозорбой Матякубов (67 кг) выиграл у Франка Мартинеса из Испании, а Вероника Накота (70 кг) оказалась сильнее Анастасии Демурчян из России.

В целом сборная Украины завоевала 14 медалей – 3 "золотых", 4 "серебряных" и 7 "бронзовых". В общекомандном зачете сборная Украины заняла второе место.

Украинские чемпионы Европы

  • Айдер Абдураимов (54 кг)
  • Бозорбой Матякубов (67 кг)
  • Вероника Накота (70 кг)

Серебряные призеры

  • Матвей Ражба (80 кг)
  • Дмитрий Баблюк (+92 кг)
  • Анна Сезько (66 кг)
  • Раиса Пискун (81 кг)

Бронзовые призеры

  • Александр Балабин (75 кг)
  • Руслан Цикало (57 кг)
  • Вячеслав Бригаденко (71 кг)
  • Дарья-Ольга Гутарина (52 кг)
  • Екатерина Боднарчук (57 кг)
  • Ирина Мельник (54 кг)
  • Нина Карпенко(+81 кг)