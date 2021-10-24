Малиновский – лучший игрок матча
Малиновский получил наивысшую оценку среди всех игроков матча 9-го тура Аталанта – Удинезе. Игра завершилась ничьей 1:1.
Как это было Малиновский забил мощным ударом за Аталанту в чемпионате Италии: видео
За матч против Удинезе украинский футболист получил 7,6 балла.
28-летний Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты и провел на поле 86 минут. На счету Руслана единственный гол Аталанты в матче.
Малиновский нанес три удара по воротам соперника и отдал 44 паса с точностью 61%. Также украинец совершил одну удачную попытку дриблинга.
Оценки игроков в матче Аталанта – Удинезе / Скриншот
Статистика Малиновского в сезоне
- В сезоне-2021/2022 Малиновский отыграл 12 матчей за "Аталанту" – 9 в Серии А и 3 в Лиге чемпионов.
- Только в трех поединках сезона Руслан не выходил в стартовом составе Аталанты.
- Ожидается, что наставник сборной Украины Александр Петраков вызовет Малиновского в команду на ключевой матч отбора ЧМ-2022.
- Украина 16 ноября сыграет против Боснии и Герцеговины.