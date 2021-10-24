Минай в матче против Руха вышел вперед в счете в первом тайме. Но в начале второго тайма команда из Закарпатья пропустила.

Примечательно Малиновский забил мощным ударом за Аталанту в чемпионате Италии: видео

Альваренга, который вышел в стартовом составе впервые за 2,5 месяца, решил нанести мощный удар низом из-за пределов штрафной.

Такой удар должен был стать довольно легким для голкипера. И Кучер прыгнул за ним. Но неожиданно, пропустил его под рукой. И мяч влетел в угол ворот. Так счет в матче сравняли.

Видео гола Альваренгы

Стоит отметить, что Кучер сыграл во всех матчах чемпионата в этом сезоне. И только в двух матчах не пропустил – в первом туре против Александрии, а также в матче против Десны.