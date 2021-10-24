Барселона – Реал 1:2

Голы: Агуэро, 90+7 – Алаба, 32, Лукас, 90+4

Реал выиграл три предыдущих "Эль класико" в чемпионате Испании. И продолжил эту серию.

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В первом тайме игра была на встречных курсах. Барселона много атаковала, вот только с меткостью были проблемы. Мимо рамки ворот пробили как Дест, так и Пике.

Зато Реал едва ли не единственную атаку в первом тайме довел до забитого гола. Алаба перехватил мяч возле своего штрафного поля, разогнав атаку команды. Винисиус и Родриго перевели мяч с фланга на фланг, после чего Алаба снова его получил. И, войдя в штрафной, мощно пробил в дальний угол.

Уже во втором тайме Барселоне некуда было отступать. Поэтому сразу после перерыва на поле вышел Коутиньо, заменив защитника. Но пробить защитники Реала справились с атакующим давлением соперников. При этом сами не забывая убегать в атаки.

Матч близился к концу и мог закончиться минимальной победой Реала. Пока в компенсированное арбитром время Реалу не удалась еще одна быстрая контратака (началась она тоже после того как в штрафном удалось заблокировать атаку соперников). Асенсио пробежал по флангу и пробил с острого угла. Тер Штеген отбил, но первым на добивание оказался Васкес.

Арбитр прибавил сразу семь минут, и на последней компенсированной минуте Барселона сумела забить. Отличился Агуэро, для которого это первый гол за Барселону.

Реал побеждает и поднимается на первое место в турнирной таблице. Барселона на 8-м месте.

Видеообзор матча