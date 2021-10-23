Хэмилтон спровоцировал Ферстаппена

В 2021 году между Хэмилтоном и Ферстаппеном было два столкновения. В результате контакта в Великобритании Ферстаппен досрочно завершил гонку, а после второго в Монце – сошли оба гонщика.

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Похоже, отношения между Ферстаппеном и Хэмилтоном напрочь испортились в США, где в течение 22 – 24 октября длится 17 этап сезона-2021.

Во второй тренировке перед гран-при США пилот Red Bull купился на провокации Хэмилтона. Ферстаппен решил, что соперник из Mercedes помешал ему в первом повороте.

Макс во время переговоров по радио со своей командой назвал Хэмилтона "тупым идиотом". Также Ферстаппен показал Хэмилтону средний палец.

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер прокомментировал инцидент между Ферстаппеном и Хэмилтоном. По словам Хорнера, пальцем Макс пытался показать Хэмилтону, что он был первым.

"Они выравнивались, чтобы начать круг, и Льюис решил обогнать Макса. Макс просто показал, что он первый в очереди. Такое случается", – заявил руководитель Red Bull.

Кроме гран-при США, в сезоне-2021 осталось еще 5 этапов: