Уже есть претенденты на турнир
Объявить о нововведениях планируют до реванша между Усиком и британцем Энтони Джошуа.
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В WBA хотят сократить количество чемпионских титулов. В шести весовых категориях есть только один чемпион WBA. Среди них также есть украинец Артем Далакян. Он с 2018 года владеет поясом в самом легком весе.
Президент WBA Гилберт Мендоза уверяет, что подобное хотят сделать и в других дивизионах, избавившись от временных чемпионов и менее престижных титулов. Это касается и категории Усика, где регулярный пояс WBA принадлежит американцу Тревору Брайану. Зато Усик имеет главный титул – WBA Super.
Брайан и Махмуд Чарр могут стать главными участниками нового турнира, где смогут побороться за право сразиться с главным чемпионом WBA, то есть победителем поединка Усик – Джошуа. Также к ним присоединится финн Роберт Гелениус и британец Даниэль Дюбуа.
- Турнир планируют провести в конце 2022 или в начале 2023-го года.
- В 2010 году WBA уже пыталась создать подобный турнир, но ничего не получилось.