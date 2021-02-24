Олигарх Александр Ярославский заявил о возрождении ФК Металлист, а болельщики украинского боксера Александра Усика узнали новую дату боя с Джо Джойсом. Обзор главных новостей спорта за 23 февраля – в дайджесте Спорт 24.

Ярославский возрождает Металлист

Бывший владелец харьковского Металлиста Александр Ярославский заявил, что хочет возродить клуб. Он призывает присоединиться местную и областную власть и всех неравнодушных.

Узнайте больше Мы должны забрать бренд, а долги пусть платят те, кто их создавал, – Ярославский о Металлисте

"В 2025 году исполняется 100 лет со дня основания легендарного харьковского клуба. Наш долг как патриотов Харькова и Харьковщины – встретить этот юбилей достойно. Однако на сегодняшний день от славного Металлиста осталось одно название, а созданная к Евро-2012 инфраструктура становится непригодной.

Поэтому я предлагаю всем неравнодушным землякам, болельщикам с горячими сердцами, местной власти, заинтересованной в развитии региона, объединиться и возродить настоящий героический Металлист! Со своей стороны обещаю приложить все усилия для того, чтобы вернуть ему былую славу", – говорится в письме Ярославского.

Впоследствии Ярославский раскрыл некоторые детали по возрождению Металлиста. Во-первых, Ярославский не планирует погашать долги Металлиста, которые остались после беглого олигарха Сергея Курченко.

Из-за долгов клуб был лишен профессионального статуса в 2016 году.

Разговор идет об одном, мы должны законным путем забрать бренд, а долги пусть платят те, кто их создавал. Я долгами заниматься не собираюсь. Мы забираем бренд Металлиста и то, что можем забрать законно. На этой основе возродим тот Металлист, который был,

– отметил олигарх.

Во-вторых, по словам Ярославского, Металлист будет возрожден на базе харьковского клуба Металл. Сейчас команда выступает во второй лиге Украины. Клуб принадлежит бывшему спортивному директору Металлиста Евгению Красникову.

Новая дата боя Усика

Первый бой Александра Усика в 2021 году должен состояться против британца Джо Джойса. Но команды боксеров до сих пор не договорились о бое и не определились с датой поединка.

Фрэнк Уоррен, менеджер Джойса, заявил, что до сих пор продолжаются переговоры с командой Усика. Он подтвердил, что на кону встречи Усика с Джойсом будет "временный" титул чемпиона WBO.

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В конце января Джойс сообщил, что бой с Усиком состоится в апреле. Но Александр Красюк, промоутер Усика, опроверг эту информацию. Фрэнк Уоррен также заявил, что апрель – это слишком рано для боя.

Уже на следующей неделе начнется март. Они не будут готовы. В лучшем случае бой состоится в мае,

– заявил промоутер.

Вполне вероятно, что дату поединка Усик – Джойс сместят на лето. Все потому, что это даст шанс организовать бой со зрителями на трибунах.

Британский премьер-министр Борис Джонсон официально представил "дорожную карту" ослабления карантинных ограничений в Англии, которая предусматривает четыре этапа.

В рамках третьего этапа, который начнется не ранее 17 мая, большинство ограничений на открытом воздухе будет отменено. Ожидается, что откроют стадионы.

Сборная Украины сыграет в Харькове

В рамках подготовки на Евро-2020 сборная Украины проведет три товарищеских матча. Первый из них – 23 мая против Бахрейна. Скорее всего, этот матч состоится в Харькове на ОСК "Металлист".

На следующий день после матча, 24 мая, именно Харьков примет очередной Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ). Соответствующее решение было принято во время заседания Исполнительного комитета УАФ.

"Также в ходе заседания исполкома УАФ было принято предварительное решение о проведении в Харькове 23 мая товарищеского матча Украина – Бахрейн", – говорится в сообщении на сайте Харьковской ОГА.

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О проведении матча Украина – Бахрейн именно в Харькове сообщается лишь на сайте Харьковской ОГА. Зато на сайте УАФ о месте проведения этого матча ничего не указано.

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины сыграет еще два матча – 3 июня против Северной Ирландии, а 7 июня – против Кипра.

Результаты Лиги чемпионов

Во вторник, 23 февраля, состоялись очередные матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Первые матчи за выход в четвертьфинал провели Лацио с Баварией и Атлетико с Челси.

В Риме Бавария, являющаяся действующим чемпионом Лиги чемпионов, легко разобралась с Лацио. После первого тайма чемпионы Германии уже побеждали в три гола.

Во второй половине команды обменялись забитыми мячами и мюнхенцы одержали победу со счетом 4:1.

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В параллельном матче лондонский Челси сумел вырвать победу на выезде у мадридского Атлетико.

Положительный результат для Челси принес единственный гол французского нападающего Оливье Жиру. Нападающий "синих" отличился на 71 минуте поединка.

Матчи между клубами состоятся 17 марта.