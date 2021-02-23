Бывший чемпион мира по версии IBF в легком весе Ричард Комми оценил шансы встретиться в следующем бою с Василием Ломаченко.

Сейчас я не знаю, кто будет моим оппонентом

33-летний боксер из Ганы прокомментировал слова своего промоутера Лу Дибеллы. Тот заявлял, что Комми станет испытание для украинца Ломаченко.

Кстати Ломаченко уничтожит любого, – отец Лопеса о следующем бое украинца

Комми сказал, что для него не имеет значения, кто его следующий соперник.

"Я боксер, и я бьюсь, поэтому кого бы ни поставили напротив меня, все, что мне нужно – это готовиться, с нетерпением ожидать даты и в конце концов убедиться, что я готов физически и психологически", – отметил боксер.

Ричард заявил, что снова хочет стать чемпионом мира. Впрочем, он не знает, встретится ли с Ломаченко.

За Ломаченко – я не знаю, но может быть. Мой менеджер, мой промоутер Лу Дибелла... Как только они решат, – я узнаю. Сейчас я не знаю, кто будет моим следующим оппонентом,

– резюмировал ганец.

Именно Комми мог стать соперником Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Однако в декабре 2019 года он проиграл Теофимо Лопесу.

В итоге Лопес в октябре 2020-го одолел и Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира.

Ломаченко же заявлял, что для него стала неожиданностью победа Лопеса в бою с Комми.

Кто станет следующим соперником Ломаченко

Потенциальным претендентом на бой с украинцем называют японца Масаеши Накатани, который проигрывал Теофимо Лопесу. Об этом заявлял промоутер Ломаченко Боб Арум.

Ломаченко в ответ опубликовал картинку с Накатани в своих соцсетях. Японец "пришел" в комментарии и спросил: "Это следующий бой?"

По словам Арума, Ломаченко имеет несколько вариантов относительно следующего поединка. В частности, он может встретиться с Девином Хейни, Райаном Гарсией и даже Теофимо Лопесом.