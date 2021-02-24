Олігарх Олександр Ярославський заявив про відродження ФК Металіст, а вболівальники українського боксера Олександра Усика дізналися нову дату бою з Джо Джойсом. Огляд головних новини спорту за 23 лютого – у дайджесті Спорт 24.

Ярославський відроджує Металіст

Колишній власник харківського Металіста Олександр Ярославський заявив, що хоче відродити клуб. Він закликає приєднатися місцеву та обласну владу й всіх небайдужих.

Дізнайтесь більше Ми повинні забрати бренд, а борги хай платять ті, хто їх створював, – Ярославський про Металіст

"У 2025 році виповнюється 100 років від дня заснування легендарного харківського клубу. Наш обов’язок як патріотів Харкова та Харківщини – зустріти цей ювілей гідно. Проте на сьогодні від славного Металіста залишилася одна назва, а створена до Євро-2012 інфраструктура стає непридатною.

Тому я пропоную всім небайдужим землякам, вболівальникам з гарячими серцями, місцевій владі, зацікавленій у розвитку регіону, об'єднатися та відродити справжній героїчний Металіст! Зі своєї сторони обіцяю докласти всіх зусиль для того, щоб повернути йому колишню славу", – йдеться у листі Ярославського.

Згодом Ярославський розкрив деякі деталі щодо відродження Металіста. По-перше, Ярославський не планує погашати борги Металіста, які залишилися після олігарха-втікача Сергія Курченка.

Через борги клуб був позбавлений професійного статусу у 2016 році.

Розмова йде про одне, ми повинні законним шляхом забрати бренд, а борги нехай платять ті, хто їх створював. Я боргами займатися не збираюся. Ми забираємо бренд Металіста і те, що можемо забрати законно. На цій основі відродимо той Металіст, який був,

– зазначив олігарх.

По-друге, за словами Ярославського, Металіст буде відроджений на базі харківського клубу Метал. Наразі команда виступає у Другій лізі України. Клуб належить колишньому спортивному директору Металіста Євгену Краснікову.

Нова дата бою Усика

Перший бій Олександра Усика у 2021 році має відбутися проти британця Джо Джойса. Та команди боксерів досі не домовилися про бій і не визначилися з датою поєдинку.

Френк Уоррен, менеджер Джойса, заявив, що досі тривають перемовини з командою Усика. Він підтвердив, що на кону зустрічі Усика з Джойсом буде "тимчасовий" титул чемпіона WBO.

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Наприкінці січня Джойс повідомив, що бій з Усиком відбудеться у квітні. Та Олександр Красюк, промоутер Усика, спростував цю інформацію. Френк Уоррен також заявив, що квітень – це надто рано для бою.

Вже на наступному тижні почнеться березень. Вони не будуть готові. У кращому випадку бій відбудеться у травні,

– заявив промоутер.

Цілком ймовірно, що дату поєдинку Усик – Джойс змістять на літо. Все тому, що це дасть шанс організувати бій з глядачами на трибунах.

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон офіційно представив "дорожню карту" послаблення карантинних обмежень в Англії, яка передбачає чотири етапи.

У рамках третього етапу, який розпочнеться не раніше 17 травня, більшість обмежень на відкритому повітрі буде скасовано. Очікується, що відкриють стадіони.

Збірна України зіграє у Харкові

У рамках підготовки на Євро-2020 збірна України проведе три товариські матчі. Перший з них – 23 травня проти Бахрейну. Скоріш за все, цей матч відбудеться у Харкові на ОСК "Металіст".

На наступний день після матчу, 24 травня, саме Харків прийме черговий Конгрес Української асоціації футболу (УАФ). Відповідне рішення було прийнято під час засідання Виконавчого комітету УАФ.

"Також у ході засідання виконкому УАФ було ухвалено попереднє рішення щодо проведення у Харкові 23 травня товариського матчу Україна – Бахрейн", – йдеться у повідомленні на сайті Харківської ОДА.

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Про проведення матчу Україна – Бахрейн саме у Харкові повідомляється лише на сайті Харківської ОДА. Натомість на сайті УАФ про місце проведення цього матчу нічого не вказано.

У рамках підготовки до Євро-2020 збірна України зіграє ще два матчі – 3 червня проти Північної Ірландії, а 7 червня – проти Кіпру.

Результати Ліги чемпіонів

У вівторок, 23 лютого, відбулися чергові матчі стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Перші матчі за вихід у чвертьфінал провели Лаціо з Баварією та Атлетіко з Челсі.

У Римі Баварія, яка є чинним чемпіоном Ліги чемпіонів, легко розібралася з Лаціо. Після першого тайму чемпіони Німеччини вже перемагали в три голи.

У другій половині команди обмінялися забитими м'ячами й мюнхенці здобули перемогу з рахунком 4:1.

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У паралельному матчі лондонський Челсі зумів вирвати перемогу на виїзді в мадридського Атлетіко.

Позитивний результат для Челсі приніс єдиний гол французького нападника Олів'є Жиру. Нападник "синіх" відзначився на 71 хвилині поєдинку.

Матчі-відповіді між клубами відбудуться 17 березня.