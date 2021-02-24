Римский Лацио и мюнхенская Бавария 23 февраля провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Поединок на "Олимпийском стадионе" в Риме завершился уверенной победой Баварии.

Лацио – Бавария 1:4

Голы: Корреа, 49 – Левандовский, 9, Мусаиала, 24, Сане, 42, Ачерби, 47 (авт)

Это интересно Прервет ли Боруссия М победную серию Манчестер Сити: прогноз 1/8 финала Лиги чемпионов

Перед игрой Бавария столкнулась не только с игровой проблемой, но и кадровой. В Рим отправилось только 17 игроков. Томас Мюллер, Корентен Толиссо, Бенжамен Павар и Серж Гнабри не могли помочь своей команде.

Зато римский клуб мог рассчитывать практически на всех футболистов основного состава. Кроме того, "орлы" находятся в хорошем тонусе, что не скажешь про мюнхенцев.

Бавария не смогла выиграть два подряд матча в Бундеслиге. При этом чемпионы Германии пропустили во внутренний лиге уже 31 гол. Спад в игре Баварии вполне давал шансы Лацио в первой встрече, тем более, что она была дебютной в истории команд. Но "орлы" не смогли этим воспользоваться...

Разгром за 45 минут

Первый полумомент в игре возник у ворот Лацио. Коренастый Зюле прорвался в штрафную римлян и прострелил на Левандовски. Передачу перерыв Милинкович-Савич, что спасло хозяев от пропущенного гола.

Буквально через минуту Бавария имела похожий момент. Киммих в штрафной укротил мяч и простреливал на Левандовского. Но поляк не смог попасть по мячу.

Известный всей Европе прессинг Баварии быстро принес плоды мюнхенцам. Матео Мусаккьо решил отдать пас в штрафную на собственного вратаря. Но передача защитника оказалась слабой и мяч перехватил Левандовский. Нападающий обыграл голкипера и отличился в пустых воротах.

Видео гола Левандовского

На 17 минуте Бавария могла удвоить преимущество. Левандовский прорвался в штрафную и прострелил на свободного Сане. Лерой решил пробить пяткой, однако не попал по мячу.

Свой первый удар по воротам мюнхенцев хозяева нанесли на 23 минуте. Атака на ворота Баварии пришла через фланг Зюле. Альберто вышел на ударную позицию, но пробил точно в руки Ноеру.

Стоящее Тоттенхэм нашел замену Жозе Моуринью

Бавария быстро "поставила" на место "орлов". Игроки Лацио позволили 17-летнему Джамалу Мусиали пробить с линии штрафной. Перспективный англичанин попал точно в угол – 2:0.

Видео гола Мусиали

Лацио ответил ударом Милинковича-Савича. Сербский футболист развернулся перед штрафной Баварии и мощно пробил. Впрочем, Ноер спокойно забрал мяч в руки.

На 31 минуте наставник Лацио Симоне Индзаги решил снять "виновника" гола Мусаккьо. Вместо него вышел Сенад Лулич.

На 35 минуте едва дубль не оформил Левандовский. Польский форвард получил мяч в штрафной Лацио и сразу пробил по воротам. К счастью для римлян, мяч попал в ногу Рейны.

Невероятно В Германии голкипер пропустил за воротничок гол чуть ли не с центра поля: Видео

Под занавес первого тайма Бавария решила вырвать очередное перышко римских "орлов". Кингсли Коман бежал в контратаку на левом фланге. Француз вошел в штрафную, обыграл защитника и пробил. Пепе Рейна отбил мяч, но точно на ногу Сане. Тот переправил мяч в пустые ворота.

Видео гола Сане

Голевая перестрелка

После перерыва Бавария решила не сбавлять обороты и очень быстро закрепила свое преимущество. Лерой Сане прорвался в штрафную и сделал прострел. Игрокам Баварии больше ничего не пришлось делать, ведь Ачерби отметился автоголом.

Видео автогола Ачерби

Лацио быстро сумел отыграть один гол. Хоакин Корреа получил возможность пробить из пределов штрафной Баварии. Футболист Лацио попал в нижний левый угол и огорчил Нойера.

Видео гола Корреа

На 80-й минуте Левандовский снова был близок к дублю. Нападающий Баварии в борьбе с игроком Лацио завоевал мяч после неудачного выбивания Рейны. В итоге поляк пробил из пределов штрафной, но Рейна совершил сейв и исправил свою ошибку.

В итоге Бавария остановилась на четырех голах и одержала убедительную победу. Ответный Матч между Баварией и Лацио состоится 17 марта.