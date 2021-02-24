Во вторник, 23 февраля, Атлетико на нейтральном поле принимал Челси в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч завершился минимальной победой "синих" – 0:1.

Атлетико – Челси 0: 1

Гол: Жиру, 71

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Коллектив Диего Симеоне уверенно шел по матчам на внутренней арене ровно до тех пор, пока не встретил на своем пути Леванте, который в двух матчах за одну неделю сумел отобрать у матрасников очков больше, чем сможет накопить за два круга большинство команд Ла Лиги в этом сезоне.

А вот у Томаса Тухеля в новом клубе все пошло уже как-то совсем гладко со старта. Челси при немецком специалисте еще не проигрывал, и точно не хотел это делать в матче на нейтральном поле. Тем более, когда у "синих" еще нет точной уверенности в участии в Лиге чемпионов на следующий год.

На 14-й минуте Суарес выгрыз мяч у лицевой на правом фланге атаки, после чего прострелил на дальнюю на Лемара, но француз не успел добежать.

Челси не замедлил с ответом и Одой с правого фланга выкатывал аналогичным Суаресу образом на дальнюю штангу, но Вернер, как и Лэмар, не добежал.

Под конец первого тайма Тимо Вернер вышел один на один, не особо сближаясь, пробил в левую "девятку". Ян Облак сумел среагировать на этот удар и отбил мяч.

После перерыва команды долгое время играли в центре поля. На 58-й минуте попытка Фелиша завершить отскок мяча к левому углу вратарской боковыми ножницами прошла выше ворот.

Видео удара Фелиша

На 68 – й минуте Челси удалось забить – ударом через себя из центра штрафной Жиру завершил отскок мяча от соперника.

Главный арбитр Феликс Брых сразу же сигнализировал, что нужно проверить гол по системе VAR на предмет офсайда у француза. И все же, это был гол. Жиру не был в офсайде, так как последним мяч коснулся Эрмосо.

Видео голую Жиру

Ответный Матч между командами запланирован на 17 марта в Лондоне.

Атлетико – Челси видеообзор