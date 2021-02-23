Боруссия Менхенгладбах и Манчестер Сити в среду, 24 февраля, встретятся в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Чего ожидать от матча – читайте далее в материале.

Поединок Боруссия – МанСити-это встреча двух команд, находящихся в отличной форме. "Жеребцы" впервые сыграют в плей-офф Лиги чемпионов, когда "горожане" добрались до 1/8 финала в восьмой раз подряд.

К теме Повторит ли Бавария достижения Реала: анонс плей-офф Лиги чемпионов

В 2021 году Боруссия уже успела "снять скальпы" с чемпиона Германии Баварии и Боруссии Дортмунд. Манчестер Сити набрал крейсерский ход, выиграв 18 матчей подряд!

Следовательно, болельщиков ждет захватывающее зрелище на "Пушкаш Арене" в Будапеште (Венгрия). К сожалению для "жеребцов", команда не сможет сыграть дома из-за карантинных ограничений.

Боруссия М – Манчестер Сити: прогноз Favbet

Команда Марко Розе на групповом этапе уже прошла проверку на прочность Реалом и Интером. Хотя "жеребцы" и не выиграли у двух грандов, зато уничтожили Шахтер с общим счетом 10:0.

При этом Манчестер Сити уверенно выиграл свою группу. Подопечные Пепа Гвардиолы оказались лучше Порту, Олимпиакос и Марсель.

По мнению букмекеров, Манчестер Сити фаворит поединка. Победу команды с Туманного Альбиона оценивают коэффициентом 1,31. Если же Боруссия сможет ошеломить своего соперника и отпраздновать победу – коэффициент 9,40. Ничья в основное время игры оценена коэффициентом 6,20.

Уже сейчас букмекеры дают прогноз, кто выйдет в четвертьфинал. Проход немецкой команды в следующий раунд плей – офф оценен коэффициентом 14,50. в то же время на выход англичан в 1/4 финала – коэффициент 1,04.

За всю историю Боруссия и Манчестер Сити провели 6 матчей – 2 в Кубке УЕФА и 4 – в Лиге чемпионов. В активе немцев единственная победа в Кубке УЕФА 1997 года. Еще два матча между командами завершились ничьей. Остальные три поединка на счету Манчестер Сити. Англичане одержали все победы в Лиге чемпионов.



Во всех матчах между командами было забито минимум два гола. Атакующий стиль команд позволяет ожидать ливня голов и теперь. Коэффициент на тотал голов в матче между Боруссией и Манчестер Сити более 3.5 – 2,27.

За последние 18 матчей, в которых Манчестер Сити одерживал победы, команда Пепа Гвардиолы в среднем забивала 2,6 гола. Коэффициент на то, что индивидуальный тотал Манчестер Сити в матче с "жеребцами" составит более 2.5, оценен коэффициентом 2,09.

Среднее количество голов Боруссии за последние 10 матчей составляет 1,6. Коэффициент на то, что индивидуальный тотал немцев составит более 0.5 – 1,73.

Поединок Боруссия Менхенгладбах – Манчестер Сити начнется в 22:00.