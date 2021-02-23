Александр Усик первый в 2021 году бой должен провести против британца Джо Джойса. Но команды боксеров до сих пор не договорились о бое и не определились с датой поединка.

В лучшем случае бой состоится в мае

Фрэнк Уоррен, менеджер Джойса, заявил, что до сих пор продолжаются переговоры с командой Усика. Он подтвердил, что на кону встречи Усика с Джойсом будет "временный" титул чемпиона WBO.

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Это хороший бой, в этом нет никаких сомнений. Это отличная возможность для Джо. Благодаря победе над Даниэлем Дюбуа он получил этот поединок. Это может стать его большим моментом,

– сказал Уоррен.

В конце января Джойс сообщил, что бой с Усиком состоится в апреле. Но Александр Красюк, промоутер Усика, опроверг эту информацию. Фрэнк Уоррен также заявил, что апрель – это слишком рано для боя.

Уже на следующей неделе начнется март. Они не будут готовы. В лучшем случае бой состоится в мае,

– заявил промоутер.

С организацией поединка Усик – Джойс возникли проблемы. Команду Усика не устроило предложение стороны Джойса. По информации СМИ, судьба поединка определится на промоутерских торгах.

Бой откладывают из-за фанатов?

Как сообщает ВВС, британский премьер-министр Борис Джонсон официально представил "дорожную карту" послабления карантина в Англии, которая предусматривает четыре этапа.

В рамках третьего этапа, который начнется не раньше 17 мая, большинство ограничений на открытом воздухе будет отменено. Ожидается, что откроют стадионы.

Вероятно, что бой Усика с Джойсом состоится в Великобритании. Об этом заявлял Джо Джойс. Поэтому существует вероятность, что команды боксеров хотят провести бой со зрителями, чтобы получить больший заработок за вечер бокса.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24