Перспективный украинский футболист Эрик Шуранов, выступающий в Германии, может сменить спортивное гражданство. Игрока хочет натурализовать Германия.

Шуранов может сменить спортивное гражданство

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что нападающий немецкого Нюрнберга Эрик Шуранов получил предложение сменить спортивное гражданство.

Кстати Шевченко может вызвать в сборную Украины Данченко, сменившего несколько клубов в России

Футболист может сменить украинское гражданство на немецкое.

Сообщается, что Германия заинтересована, чтобы Шуранов выступал за их национальную сборную. У 19-летнего футболиста вроде бы есть мысли, чтобы принять предложение.

Что известно о Шуранове

Шуранов родился в немецком городе Бамберг и является воспитанником Нюрнберга. В декабре 2020 года он дебютировал за первую команду Нюрнберга.

Эрик выступал за сборные Украины U-17 и U-18. Всего в составе украинских сборных провел 5 матчей и забил 5 голов.

В 2020 году Эрик получил вызов в молодежную сборную Украины (U-21), однако не дебютировал.

Специализированный портал Transfermarkt отмечает, что у Шуранова немецкое и украинское гражданство.