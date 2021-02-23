Сборная Украины может лишиться еще одного таланта: на украинца претендует Германия
Перспективный украинский футболист Эрик Шуранов, выступающий в Германии, может сменить спортивное гражданство. Игрока хочет натурализовать Германия.
Источник:"Циганик LIVE"
Шуранов может сменить спортивное гражданство
Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что нападающий немецкого Нюрнберга Эрик Шуранов получил предложение сменить спортивное гражданство.
Кстати Шевченко может вызвать в сборную Украины Данченко, сменившего несколько клубов в России
Футболист может сменить украинское гражданство на немецкое.
Сообщается, что Германия заинтересована, чтобы Шуранов выступал за их национальную сборную. У 19-летнего футболиста вроде бы есть мысли, чтобы принять предложение.
Что известно о Шуранове
- Шуранов родился в немецком городе Бамберг и является воспитанником Нюрнберга. В декабре 2020 года он дебютировал за первую команду Нюрнберга.
- Эрик выступал за сборные Украины U-17 и U-18. Всего в составе украинских сборных провел 5 матчей и забил 5 голов.
- В 2020 году Эрик получил вызов в молодежную сборную Украины (U-21), однако не дебютировал.
- Специализированный портал Transfermarkt отмечает, что у Шуранова немецкое и украинское гражданство.
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