Определился победитель Лиги чемпионов. Сразу четыре украинки получили медали на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Сыграли первый тур УПЛ. Такими были главные новости спорта в воскресенье, 23 августа.

Победитель Лиги чемпионов

Еврокубковый сезон наконец закончился. В финале Лиги чемпионов между "Баварией" и ПСЖ определился обладатель трофея 2020 года. Им стала "Бавария" благодаря минимальной победе 1:0. Все в матче решил гол Комана на 59-й минуте.

Как это было: "Бавария" выиграла Лигу чемпионов благодаря единственному голу Комана: видео

Для "Баварии" это шестая победа в Лиге чемпионов.

Триумф украинок в Бриллиантовой лиге

Сразу четыре украинки получили награды на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Анна Рыжикова получила серебряную награду в беге на 400 метров с барьерами.

Ярослава Магучих одержала победу в прыжках в высоту. Юлия Левченко в этой дисциплине показала второй результат.

Марина Бех-Романчук с личным рекордом сезона победила в прыжках в длину.

Разгром "Ворсклы", дебют "Ингульца"

Состоялись еще два матча первого тура УПЛ.

"Ингулец" дебютировал с домашней ничьи против "Днепр-1" 1:1. Сам матч состоялся на "Днепр-Арене", во втором круге команды сыграют в Кропивницком.

"Рух" тоже дебютировал. Команда сыграла против "Ворсклы" на выезде. И была разгромлена. Еще в первом тайме в их ворота влетело четыре гола. А сам матч закончился со счетом 5:2.

В первом туре, который вышел сокращенным из-за перенесенного матча "Львов" – "Минай" было забито 27 голов.

Футбол и Беларусь

Белорусские футболисты стали праздновать голы в национальном чемпионате, подняв одну руку с пальцами согнутыми в кулаке, а вторую со сложенными пальцами в виде английской буквы V. Такой жест используется командой Светланы Тихановской во время протестных митингов в Беларуси.

Игроки, тренеры и болельщики клуба "Молодечино" на стадионе почтили память фаната Никиты Кривцова. Он пропал 12 августа после участия в акции протеста. 22 августа его тело нашли повешенным в лесополосе в Минске.