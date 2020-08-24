Визначився переможець Ліги чемпіонів. Ним стала "Баварія". Одразу чотири українки здобули медалі на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі. Зіграли перший тур УПЛ. Такими були головні новини спорту в неділю, 23 серпня.

"Баварія" – переможець Ліги чемпіонів

Єврокубковий сезон нарешті закінчився. У фіналі Ліги чемпіонів між "Баварією" та ПСЖ визначився володар трофею 2020 року. Ним стала "Баварія" завдяки мінімальній перемозі 1:0. Все у матчі вирішив гол Комана на 59-й хвилині.

Як це було: "Баварія" виграла Лігу чемпіонів завдяки єдиному голу Комана: відео

Для "Баварії" це шоста перемога у Лізі чемпіонів.

Тріумф українок у Діамантовій лізі

Одразу чотири українки здобули нагороди на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.

Анна Рижикова здобула срібну нагороду в бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Ярослава Магучіх виборола перемогу у стрибках у висоту. Юлія Левченко у цій дисципліні показала другий результат.

Марина Бех-Романчук з особистим рекордом сезону перемогла у стрибках в довжину.

Розгром "Ворскли", дебют "Інгульця"

Відбулися ще два матчі першого туру УПЛ.

"Інгулець" дебютував з домашньої нічиї проти "Дніпро-1" 1:1. Сам матч відбувся на "Дніпро-арені", у другому колі команди зіграють у Кропивницькому.

"Рух" теж дебютував. Команда зіграла проти "Ворскли" на виїзді. І була розгромлена. Ще у першому таймі в їх ворота влетіло чотири голи. А сам матч закінчився з рахунком 5:2.

У першому турі, який вийшов скороченим через перенесений матч "Львів" – "Минай" було забито 27 голів.

Футбол і Білорусь

Білоруські футболісти стали святкувати голи в національному чемпіонаті, піднявши одну руку з пальцями зігнутими в кулаці, а другу зі складеними пальцями у вигляді англійської букви V. Такий жест використовується командою Світлани Тихановської під час протестних мітингів у Білорусі.

Гравці, тренери та вболівальники клубу "Молодечино" на стадіоні вшанували пам'ять фаната Микити Кривцова. Він зник 12 серпня після участі в акції протесту. 22 серпня його тіло знайшли повішеним в лісосмузі в Мінську.