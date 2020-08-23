Белорусские футболисты стали праздновать голы в национальном чемпионате, подняв одну руку с пальцами согнутыми в кулаке, а вторую со сложенными пальцами в виде английской буквы V.

Такой жест используется командой Светланы Тихановской во время протестных митингов в Беларуси, пишет 24 канал. Смотрите также: Тихановсская не будет принимать участие в перевыборах президента Беларуси

Жесты Светланы Тихановской Таким образом свой мяч отметил футболист ФК "Рух" Олег Никифоренко в игре с "Городеей". Игрок брестского "Динамо" Евгений Шикавка в поединке против "Слуцка". И нападающий "Ислочи" Николай Януш в матче с солигорским "Шахтерем". Что происходит в Беларуси: коротко В Беларуси уже десять суток продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента (состоялись 9 августа), победителем в которых объявили Александра Лукашенко (занимает этот пост с 1994).

Во время протестов 7000 человек задержаны, сотни пострадали, есть и погибшие (ООН заявила о четырех). Тихановська же находится в Литве вместе с детьми, а ее муж – под арестом в Беларуси.