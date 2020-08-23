Гол: Коман, 59

Кстати УЕФА может изменить формат Лиги чемпионов: детали революционных изменений

На пути к финалу обе команды преодолели непростых соперников, пишет 24 канал. Французы в плей-офф поочередно выбили "Боруссию" Дортмунд, "Аталанту" и "Лейпциг".

На своем пути сметала соперников "Бавария". Чемпионы Германии одолели "Челси", "Барселону" и "Лион".

Перед матчем вопросов тактики практически не возникало. Очевидно, что "Бавария" не планировала отказываться от высокого прессинга и контроля игры.

Взамен ПСЖ планировал играть на контратаках, ловя защитников "Баварии" благодаря быстрому Мбаппе и Неймару.

В стартовых составах обошлось без неожиданностей. Ханси Флик только решил заменить Перишича на Комана. Зато Томас Тухель отказался выпускать в старте ПСЖ Марко Верратти.

Ход финальной игры

Команды достаточно осторожно начали поединок при небольшом преимуществе "Баварии". Ближе к 10-й минуте парижанам удалось отвести игру на половину поля мюнхенцев.

Первый полумомент был у футболистов из Франции. После неудачного прострела Берната пробил Мбаппе, но его удар заблокировали. Буквально за несколько минут удар Килиана во второй раз был заблокирован.

Первый серьезный момент на 18-й минуте имел ПСЖ. После потери мяча "Баварией" в центре поля парижане вывели Неймара лицом к лицу с Нойером. Немецкий голкипер парировал удар, после чего бразилец пытался прострелить на партнера. Но Нойер во второй раз сыграл надежно.

"Бавария" ответила моментом в Левандовского. Роберт пробил с разворота из пределов штрафной. Париж спасла штанга.

У ворот "Баварии" снова было остро после быстрой атаки ПСЖ. Защитники немецкого клуба позволили пробить Ди Марии, но нерабочей ноги. Мяч пролетел выше ворот.

На 25-й минуте "Баварии" пришлось провести вынужденную замену: Боатенг из-за повреждения не смог продолжить игру и на поле вышел Зюле. В середине тайма было заметно преимущество ПСЖ, в то время как "Бавария" использовала тактику мелкого фола. Немцы не смогли найти своей игры.

Еще один момент в Парижа был после розыгрыша штрафного. Игроки "Баварии" забыли про Эрреру перед штрафной и тот разрядил свою пушку. К счастью для немцев, удар на себя принял Горецкий, хотя арбитр и не назначил угловой.

На 31-й минуте второй момент был у Левандовского. Томас Мюллер выполнил ювелирный навес на поляка и тот пробил головой в падении. Поляк пробил по центру и Навас отбил мяч.

До завершения первого тайма "Бавария" вернула инициативу, но ни голов, ни острых моментов им не удалось создать.

Зато настоящий пожар возник на последней минуте основного времени в штрафной немцев. Алаба получил пас в штрафной и неудачно отдал на Киммиха. Мяч перехватил Мбаппе и обыгрался с Эррерой, после чего нанес удар в упор. Нойер совершил прекрасное спасение.

"Бавария" успела провести контратаку, в которой Керер в штрафной держал Комана. Французский вингер "Баварии" упал, но рефери пенальти не назначил.

На 52-й минуте на поле взорвались эмоции. Неймар дважды оказался на газоне, корчась от боли в своем стиле. После мелкого фола от Гнабри возникла стычка и Паредес был наказан горчичником. Без карты не обошелся и Гнабри.

Во втором тайме "Бавария" продолжила применить тактику мелких фолов, но арбитр Даниэле Орсато начал выписывать желтые карточки.

Решающий гол Комана

На 59-й минуте началось настоящее веселье – "Бавария" открыла счет в игре. Киммих перед штрафной получил мяч и навесил на дальнюю штангу. Керер остался с Левандовски и Команом. Немец решил опекать поляка, поэтому Коман нанес удар головой в противоход Навасу.

После пропущенного гола ПСЖ несколько посыпался и у ворот Наваса возникли два момента. Но форварды "Баварии" не смогли быстро увеличить преимущество.

Тухель ответил на события на футбольном поле заменой: вместо Паредеса вышел Верратти.

ПСЖ ответил на 67 минуте. Ди Мария вырезал на Мбаппе, но тот вместо того, чтобы переправить мяч в ворота, своим прикосновением решил его пропустить.

Ханси Флик ответил двойной заменой: на поле вышел Перишич и Коутинью, которые заменили Комана и Гнабри.

На 70-й минуте момент для Маркиньоса создал Ди Мария. Аргентинец отдал гениальный пас на бразильца, пробросив Алаби между ног. Хавбек нанес удар в упор, но Нойер ногой отбил мяч.

Тухель решил пойти ва-банк, выпустив на поле нападающего Дракслера вместо опорника Эрреру. ПСЖ заметно начал поджимать "Баварию".

Тактика команды в последние 15 минут сильно изменилась: ПСЖ сильно обнажил центр поля и вынужден был действовать позиционно. А "Бавария" не стеснялась тянуть время и пыталась выйти в контратаку.

Последние минуты основного времени Тухель выпустил в атаку Чупо-Мотинга и выпустил Курзава вместо Берната. Именно Чупо-Мотинг забил решающий гол в четвертьфинале "Аталанте".

На 83-й минуте Левандовски заработал достаточно острый штрафной, который опасно исполнил Коутинью. Бразилец совсем немного не попал в ворота.

Ханси Флик на последних минутах ответил заменой, выпустив Толиссо вместо Тьяго. Страсти на поле буквально кипели и команды сражались за мяч не на жизнь, а на смерть.

Проблемой парижан было то, что им не удавалось провести конструктивную позиционную атаку. В компенсированное время ПСЖ от поражения мог спасти Чупо-Мотинг, но он не достал пятой после передачи Неймара.

"Бавария" стратегически отвела игру на половину поля французов, где тактически зарабатывала мелкие фолы. В итоге немцы отстояли минимальное преимущество. "Бавария" в шестой раз выиграла Лигу чемпионов и сравнялась по этому показателю с "Ливерпулем".

Видеообзор матча Бавария – ПСЖ