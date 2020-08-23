Полтавская "Ворскла" 23-го августа мощно начала украинскую Премьер-лигу (УПЛ) сезона 2020/2021. Полтавчане дома разгромили новичка УПЛ – львовский "Рух".

Ворскла – Рух: 5:2

Голы: Пуцлин, 10, Степанюк, 26 Дуць, 43 (авт), Скляр, 44, Кулач, 49 – Федорчук, 63, Бойчук, 90+1

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Разгромный тайм

"Ворскла" на правах хозяина более активно начала поединок и довольно быстро открыла счет в игре, пишет 24 канал. Кане со штрафного пробил в стенку, после чего мяч оказался в Пуцлина. Хорват решил пробить и застал врасплох Мысака – 1:0.

"Рух" имел хороший момент на 13-й минуте. Русин после навеса с левого фланга принял мяч в штрафной. Он сместился в центр, но пробил выше ворот.

На 26 минуте "Ворскла" удвоила преимущество. После навеса Кане Алиун прострелил вдоль линии ворот на Яворского. Тот буквально с метра попал в штангу. После этого мяч оказался в Степанюка и тот дальним ударом пробил в угол – 2:0.

Второй шанс в "Руха" снова имел Русин. Он на правом фланге оббежал Алиуна и пробил в ближний угол. Резник в прекрасном стиле парировал удар.

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Под занавес тайма дела новичка УПЛ львовского "Руха" стали крайне плохие. "Ворскла" провела еще два гола. Сначала капитан гостей Дуць помог Кулачу отправить мяч в сетку собственных ворот.

Буквально за несколько секунд Кулач, Степанюк и Скляр раскатали всю защиту "Руха". Кулач отдал в штрафную на Степанюка, который вдоль лицевой линии прострелил на Скляра, и тот уже забил в пустые ворота.

После перерыва дела "Руха" не исправились. На 49-й минуте Кулач забил 5-й гол "Ворсклы" в матче. Он элегантным обводящим ударом поразил верхний угол.

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На 60-й минуте гости едва не пропустили шестой раз. Степанюк классно перевел на правый фланг на Кулача, который отдал в штрафную на Пешича. Последний неудачно прострелил, что спасло "Рух" от очередного пропущенного гола.

Дебютный гол "Руха"

Через три минуты "Рух" забил дебютный гол в УПЛ. После навеса в штрафную Оринчак пробил головой, но Резник отбил мяч на Федорчука. Опытный Валерий с острого угла сумел попасть в створ ворот.

Защита новичка УПЛ напоминала даже не первую лигу, а вторую. На 68 минуте у "Ворсклы" возник двойной момент. Сначала Мисак парировал удар Кане, а затем отразил мяч после добивания Якубу.

Единственным светлым пятном в игре львовян был Федорчук. Хавбек опасно пробил со штрафного, однако Резник совершил великолепный сейв.

На шести голах команды решили не останавливаться. В компенсированное время игрок "Руха" Бойчук удачно замкнул заброс в штрафную – 5:2.

После перерыва на матче национальных сборных "Ворскла" сыграет с "Ингульцем", а "Рух" примет "Шахтер".

Ворскла – Рух видеообзор